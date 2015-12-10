FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 354
ну давай чтоли, попробуем
нуно ойро оттейкпрофитить седня
а иначе ни как...
Короче,Рена,Ты Мне рассказал правду о кроссах и Я запутался в своей тактике.
Пока Я этого не знал-Я сделал на кроссах вот:
А сейчас думаю,не случай ли это,типа-синдром новичка.
В Моей тактике есть одно слабое место,через час войду-расскажу,может посоветует кто чего.
Если кроссы это математические фантомы мажоров,то можно ли на них верить наторговкам и уровням? (1)
......Или как Ишим-смотрит мажоры,а торгует кроссы. Кстати,не поделился о причине такой тактики. Ишимsan,поделись секретом мастерства.
Я заметил,могу быть не прав,что размах тренда на кроссах,меньше,чем за это же время у его родителей. (2)
(1)Так они в большинстве своем и ходят фиг пойми как.
На младший таймах - там вообще жесть творится.
Особенно нравятся на М5 NZDJPY и EURAUD, при том что сами мажоры вполне даже хорошо торгуются по уровням на таких таймах.
(2)Не всегда. Та же евро-ауди без проблем ходит по 100 пп в день, при том что ее мажоры могут и по 50 пп в день пройти (сам неоднократно наблюдал).
Оно могет всех оттейкпрофить))))
мОгет, но палки в помощь нам
кукл не нае...т теперь...
че по киви?
то же где то через час...
че по киви?