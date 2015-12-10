FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 354

_new-rena:
ну давай чтоли, попробуем

нуно ойро оттейкпрофитить седня

а иначе ни как...

 
Ilij:

нуно ойро оттейкпрофитить седня

а иначе ни как...

Оно могет всех оттейкпрофить))))
[Удален]  
Ilij:

нуно ойро оттейкпрофитить седня

а иначе ни как...

по нормальному - 1-3 дня. раньше заставить не сможем, а жаль)))) только еврик у меня утром за несколько минут депо поднял, но такое очень редко бывает.
 

Короче,Рена,Ты Мне рассказал правду о кроссах и Я запутался в своей тактике.

Пока Я этого не знал-Я сделал на кроссах вот:

 

А сейчас думаю,не случай ли это,типа-синдром новичка. 

В Моей тактике есть одно слабое место,через час войду-расскажу,может посоветует кто чего.

 
gnawingmarket:

Если кроссы это математические фантомы мажоров,то можно ли на них верить наторговкам и уровням? (1)

......Или как Ишим-смотрит мажоры,а торгует кроссы. Кстати,не поделился о причине такой тактики. Ишимsan,поделись секретом мастерства.

Я заметил,могу быть не прав,что размах тренда на кроссах,меньше,чем за это же время у его родителей. (2)

(1)Так они в большинстве своем и ходят фиг пойми как.

На младший таймах - там вообще жесть творится.

Особенно нравятся на М5 NZDJPY и EURAUD, при том что сами мажоры вполне даже хорошо торгуются по уровням на таких таймах.

(2)Не всегда. Та же евро-ауди без проблем ходит по 100 пп в день, при том что ее мажоры могут и по 50 пп в день пройти (сам неоднократно наблюдал).

[Удален]  
gnawingmarket:

кроссы вапще загадочны до нельзя. поставь себя на роль кукла и прикинь свои возможности, т.е. поиграйся мажорами на +/- 20 пуков и прикинь чо будет с кроссом, который уже схавал спред от двух мажоров, как анти-фору трейдуну. учти то что 3*2=2*3 и  т.д., т.е. как можно потихонечку двигать и двигать кросс, проста на стока пуков, скока тебе захоцца. твои кукловодские действия безграничны короче.
 
gnawingmarket:

то же где то через час...
 
stranger:
Оно могет всех оттейкпрофить))))

мОгет, но палки в помощь нам

кукл не нае...т теперь...

че по киви?

 
Ishim:
то же где то через час...
Просвещать будешь нас?)
 
Ilij:

мОгет, но палки в помощь нам

кукл не нае...т теперь...

че по киви?

Что по киви, поставь две палки, на 7686 и 7997и жди)
