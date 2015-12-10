FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 495
Грубо конечно, а по существу? Хочешь сказать, что индикатор сессий с которого писан мой продукт, ты писал...
А договора банковские уже оформляются и на 3 и на 5 лет.....
А реальная цена это справа черный маркер? Непривычное представление, а тела свечей... это реальные тела или что-то ещё, с ноликами?
Нормальный график 30м
бид\аск
Так а в чем проблема? если у вас есть уже индикаторное представление...
Проблема в удобстве представления. Как лучше? Так
или так?
А ты что, даже не удосужился копирайты посмотреть, когда его брал?
Так то даже ссылка стоит на источник из продукта.... Ну тодыть рад знакомству :-) Я тогда даже пытался с тобой связаться ....
Что-то не помню. Но у меня столько переписки было, что могло затеряться в потоке.
Проверил, ссылка стоит :-) А чего рейтинг начинающего, где пропадал....
Так а что мне тут делать-то? Я и не читал даже, рейтинг он как был так и остался. Ну вот смотрю я спустя годы, все активисты те же, ничего не изменилось, болото. Политика кровавой администрации та же. Так что я ничего не потерял. Это ресурс потерял, в том что я работал с другими технологиями.