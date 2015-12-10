FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 296

Новый комментарий
[Удален]  
Spekul:
да, возможно и так, один пронос уже есть

не переживай.

не ты один

 
_new-rena:

не переживай.

не ты один

Учителю с Ахметом сегодня видать много апельсинов привезли, перебирают, занят, не заходит к нам(((
 
_new-rena:

не переживай.

не ты один

да не переживаю, поправка на ветер была, уже отбил потери
 
stranger:
Учителю с Ахметом сегодня видать много апельсинов привезли, перебирают, занят, не заходит к нам(((
так он где в Испании чтоли перебирает, там щас много апельсинов пропадает?
[Удален]  
Spekul:
так он где в Испании чтоли перебирает, там щас много апельсинов пропадает?
да это прикрытие тока
stranger:
Учителю с Ахметом сегодня видать много апельсинов привезли, перебирают, занят, не заходит к нам(((
закидал кукла апельсинами со злости небось, тот и рассвирипел... а САМ уже стесняется сюда, раз такие дела.... азбуку перечитывает... лишь бы на бананы не перешёл, а то покажет, то что есть в наличии и не появится, соответственно
 
Spekul:
так он где в Испании чтоли перебирает, там щас много апельсинов пропадает?
Он дальше пригородов Воронежа не был, ну, может максимум в соседнем колхозе, какая там Испания)))
[Удален]  
stranger:
Он дальше пригородов Воронежа не был, ну, может максимум в соседнем колхозе, какая там Испания)))
ты что?, ОН же промышленник - строитель! ГОРДО, не так ли?
 
А спекулятор где, опять на скутере катается?
[Удален]  
Spekul:
А спекулятор где, опять на скутере катается?
байку обдумывает. стопов то нет у него - хлопотно весьма значит. а ручками без них - никак. ведь каждый стоп при ручной через силу выдавливается и заранее продуман. при этом готовность на убыток появляется. а когда его нет и не знаешь - куда бежать и чего делать при убытках...
 

Классно цели лежат в середине диапазона флета с размахом волны 1030пп.

 

Смущает проекция канала D1 к 94.26............скорее придётся доливаться-что в принципе тоже неплохо.

1...289290291292293294295296297298299300301302303...871
Новый комментарий