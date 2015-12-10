FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 485

stranger:
Я в полном ахтунге 
он наехал на меня! 
 
Ishim:
он наехал на меня! 
Похоже на то 
 

 а ведь базисность бакса позволяет вовсе исключить его из схемы... а без бакса ( условно перенеся его в некий центр общего тяготения ) и проще будет

 освободиться от условностей и предрассудков в торговле.... а потом, к примеру, объединить евру с баксом,

 и тоже закрыть на них глаза, глядя лишь на вносимые ими возмущения и т.д. и т.п 

 
Ishim:
вы бредите Профессор! (я занимаюсь психоанализом - вы очень редкий экземпляр! мне ценны ваши посты!)
Был тут один ))) Говорит - я гений тайной финансовой астрономии, закодируй мне Луну ))) Я  человек любопытный. Закодировал ему. И знаешь что оказалось? Программа тупо показало, что человек видел только то, что хотел видеть. А когда ему посчитали в подробностях -вся его блестящая теория рассыпалась в прах )))
 
Ishim:

 

у евры первое нормальное сопротивление 1.17 

 

 

большая коррекция Н4 1970 - 50. (добавил одну трендовую

Да.мог бы и не добавлять-для Меня это всё-равно "Бабушкин ткацкий станок_Н1".........а если серьёзно цена идёт по намоленному или как её вздумается,а Ты дорисовываешь историю?
 
artikul:
Был тут один ))) Говорит - я гений тайной финансовой астрономии, закодируй мне Луну ))) Я  человек любопытный. Закодировал ему. И знаешь что оказалось? Программа тупо показало, что человек видел только то, что хотел видеть. А когда ему посчитали в подробностях -вся его блестящая теория рассыпалась в прах )))
мне ничего не надо кодировать! (на счёт гениев это шутки )
 
Fisht_1:
Да.мог бы и не добавлять-для Меня это всё-равно "Бабушкин ткацкий станок_Н1".........а если серьёзно цена идёт по намоленному или как её вздумается,а Ты дорисовываешь историю?
собственно шаблону уже 3 года.
 
Ishim:
мне ничего не надо кодировать!
Уверен? ))) Тогда у тебя еще есть шанс стать настоящим вальяжным трейдуном и порвать с ненавистным Ахметом )))
 
zoritch:

 а ведь базисность бакса позволяет вовсе исключить его из схемы... а без бакса ( условно перенеся его в некий центр общего тяготения ) и проще будет

 освободиться от условностей и предрассудков в торговле.... а потом, к примеру, объединить евру с баксом,

 и тоже закрыть на них глаза, глядя лишь на вносимые ими возмущения и т.д. и т.п 

Не заплетай им моск)
 
artikul:
  ))) Я  человек любопытный. Закодировал ему. И знаешь что оказалось? Программа тупо показало, что человек видел только то, что хотел видеть.
Зорича закодируй.
