FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 485
Я в полном ахтунге
он наехал на меня!
а ведь базисность бакса позволяет вовсе исключить его из схемы... а без бакса ( условно перенеся его в некий центр общего тяготения ) и проще будет
освободиться от условностей и предрассудков в торговле.... а потом, к примеру, объединить евру с баксом,
и тоже закрыть на них глаза, глядя лишь на вносимые ими возмущения и т.д. и т.п
вы бредите Профессор! (я занимаюсь психоанализом - вы очень редкий экземпляр! мне ценны ваши посты!)
у евры первое нормальное сопротивление 1.17
большая коррекция Н4 1970 - 50. (добавил одну трендовую)
Был тут один ))) Говорит - я гений тайной финансовой астрономии, закодируй мне Луну ))) Я человек любопытный. Закодировал ему. И знаешь что оказалось? Программа тупо показало, что человек видел только то, что хотел видеть. А когда ему посчитали в подробностях -вся его блестящая теория рассыпалась в прах )))
Да.мог бы и не добавлять-для Меня это всё-равно "Бабушкин ткацкий станок_Н1".........а если серьёзно цена идёт по намоленному или как её вздумается,а Ты дорисовываешь историю?
мне ничего не надо кодировать!
))) Я человек любопытный. Закодировал ему. И знаешь что оказалось? Программа тупо показало, что человек видел только то, что хотел видеть.