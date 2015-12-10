FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 40
ага пойду покурю ))
(без мониторинга ты 0)
Так меня ничьи сделки и стейты не интересуют, да и свои я выкладывать не буду, меня интересуют здравые мысли и клоунада, естественно))) Типа про истощение)))
а мне волна по кайфу и памм. когда уже Ишим решится в свои руки ситуацию взять?
а то у мну все ордера в опе )))
Добавил еще один бай к йене.
Либо хороший профит, либо б.у. )))
По кайфу, да я от Учителя и его "торговли" вообще в восторг прихожу, каждая его картинка это шедевр, Пикассо курит, а сделки так я вообще молчу, Уоллстритовские проптрейдеры пацаны с рогатками по сравнению с НИМ
жалко что рассказывает мало. бздит видимо, крайне секретно...
Speculator_:
Думаю,чё на центовике баланс-блымс и удвоился:
Глянул,а там плечо 1:1000.............а-а-а молодой был дурной и щас такой же...........в обратку бы кинуло-блымс и колян.......надо другой регистрировать для опытов.