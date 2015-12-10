FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 40

Ishim:

ага пойду покурю ))

до 4-рех по тутошнему в самый раз будет...
 
Так меня ничьи сделки и стейты не интересуют, да и свои я выкладывать не буду, меня интересуют здравые мысли и клоунада, естественно))) Типа про истощение)))
а мне волна по кайфу и памм. когда уже Ишим решится в свои руки ситуацию взять?

а то у мну все ордера в опе )))

 
По кайфу, да я от Учителя и его "торговли" вообще в восторг прихожу, каждая его картинка это шедевр, Пикассо курит, а сделки так я вообще молчу, Уоллстритовские проптрейдеры пацаны с рогатками по сравнению с НИМ 
 

Добавил еще один бай к йене.

Либо хороший профит, либо б.у. )))

жалко что рассказывает мало - комментариями не сопровождает. бдит видимо, крайне секретно...
 
наверное...
 

Speculator_:

 


 

Думаю,чё на центовике баланс-блымс и удвоился:

 

Глянул,а там плечо 1:1000.............а-а-а молодой был дурной и щас такой же...........в обратку бы кинуло-блымс и колян.......надо другой регистрировать для опытов.

