FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 238

stranger:

вот еще

матожидание...


 
Ilij:

по линии отстрела согласен +-
 
KanIII:
как думаешь может на уровне 1.1750 купить?

Думаю да, пипок чрез 15-20

 

1263-64 

 
stranger:

хороше,попробуемс))))
 

а не запродать ли, отсюда, час

евродоллар? =) 

 
 
IRIP:

Да он у меня уже х... знае откогда запродан, утром еще, поищи нормальную пару, а то уснешь над ним))))

Эта пара только для оннанистов-профессионалов 

 
stranger:

из 38й   кажи скрин 
 
Ishim:
из 38й   кажи скрин 

Дурень, на 2436 и 34))))

Утренний скрин поищи сам, взрослый уже))))

Лови, будешь курс гривны знать)))

Открывать в интернет браузере.

Файлы:
nybyj.zip  3 kb
 
Проснулась евра, похоже.
