FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 238
вот еще
матожидание...
как думаешь может на уровне 1.1750 купить?
Думаю да, пипок чрез 15-20
1263-64
Думаю да, пипок чрез 15-20
а не запродать ли, отсюда, час
евродоллар? =)
Да он у меня уже х... знае откогда запродан, утром еще, поищи нормальную пару, а то уснешь над ним))))
Эта пара только для оннанистов-профессионалов
из 38й кажи скрин
Дурень, на 2436 и 34))))
Утренний скрин поищи сам, взрослый уже))))
Лови, будешь курс гривны знать)))
Открывать в интернет браузере.