FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 69
И это правильно, только можно было пониже и сл достаточно на 5922
Илья, а зачем ты постоянно против ветра? не лучше подождать попутного дилижанса?
Не логичнее было его продавать от уровня или ты поддержку Грейт Британ оказываешь?)))
ню-ню. в пятидесятый раз... фунт солим из .625-63.
Меня и 61 устроит для засола, но это не значит, что я его куплю и буду с открытым ртом смотреть вверх, пойдет он туда или нет.
А лира хорошо поперла.
Жди. Торговать свои ожидания ради пункта-полутора прибыли это очень гуд.
Луня еще продать можно.
пойти вверх то он пойдет, вопрос в том только когда и будет ли это в плюсе и на сколько? Вопросов много слишком, значит не вариант...
Растопчет еврик поддержку, как думаешь?
Не знаю.
Прикупил бакс против китайца по 6.1180.
Евра вниз улетит до 1.20 xD
у кого такое есть? у меня нету ((( там с рублем как то связано будет, я думаю предварительно...