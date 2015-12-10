FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 396

stranger:
Баи выше 26 это тоже ради профита?) Ребята, все ж всё видят, и твои входы, Сенсей, и как профессор от 2560-70 насолил, потом ссыкнул на откате, закрылся и набрал новые продажи. Так шо...)))
ты про тот бай что на 37 ? а может я его закрыл!?. Ещё раз то была другая система - рассчитаная на общий флет - где то 22 - 25 К пунктов  иии да в 38й были селлы на 27 как видишь до селлов дошло - та система больше не существует. Из неё взят мизер (зерно!) - в новую ))))))))))))) (и я вижу откаты, а чо? )
 
stranger:
Молодец))) Я к тому, что троллить не надо)
ну так не тролль
 
artikul:

Если хочешь прибыль в пунктах -
Не сиди по тренду тупо,
А тестируй на откатах входы
И смотри на цену.

Если може без надежи -
H1 без преимуществ.
В позе лотоса душевно
В Д1 зайди и выйди.

.........Амфитеатр встал и ритмично хлопает!
 
Ishim:
ну так не тролль
Тебя можно, тебе нельзя, не солидно)))) Открой лучше декабрьскую ветку, наверное, а то грузонем форум.
 
stranger:
Тебя можно, тебе нельзя, не солидно)))) Открой лучше декабрьскую ветку, наверное, а то грузонем форум.
мне как то несолидно ))))
 
Ishim:
мне как то несолидно ))))
Ты СЕНСЕЙ, какое несолидно)))))
 
Ishim:
Дело не в этом, если он видит откаты - то будет их торговать, если нет то остаётся Д1. (вот мне не упало считать ну примерно скажу - из всего времени падания 70% приходится на откаты)

какие откаты? Просто покупаешь - когда дешево

и продаешь, когда дорого

это и называется - ОТКАТЫ 

stranger:
Ты СЕНСЕЙ, какое несолидно)))))
форум тупить начнет - админы шепнут
 
IRIP:

какие откаты? Просто покупаешь - когда дешево

и продаешь, когда дорого

это и называется - ОТКАТЫ 

Это называется "угадал" или "вдруг поперло" )))
 
gnawingmarket:
Такая ж проблема-даже обращался в техподдержку........сказали почистить историю брайзера-помогло. Но всё равно есть не удобство-каждый раз чистить историю.

на четверке все так почищено, что и проблему такую даже не знал...

а то написал за еврофунт и картину положил, а Стренж меня за полоумного принял, да еще с рублями...

моя разочарован...

