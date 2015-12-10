FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 396
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Баи выше 26 это тоже ради профита?) Ребята, все ж всё видят, и твои входы, Сенсей, и как профессор от 2560-70 насолил, потом ссыкнул на откате, закрылся и набрал новые продажи. Так шо...)))
Молодец))) Я к тому, что троллить не надо)
Если хочешь прибыль в пунктах -
Не сиди по тренду тупо,
А тестируй на откатах входы
И смотри на цену.
Если може без надежи -
H1 без преимуществ.
В позе лотоса душевно
В Д1 зайди и выйди.
ну так не тролль
Тебя можно, тебе нельзя, не солидно)))) Открой лучше декабрьскую ветку, наверное, а то грузонем форум.
мне как то несолидно ))))
Дело не в этом, если он видит откаты - то будет их торговать, если нет то остаётся Д1. (вот мне не упало считать ну примерно скажу - из всего времени падания 70% приходится на откаты)
какие откаты? Просто покупаешь - когда дешево
и продаешь, когда дорого
это и называется - ОТКАТЫ
Ты СЕНСЕЙ, какое несолидно)))))
какие откаты? Просто покупаешь - когда дешево
и продаешь, когда дорого
это и называется - ОТКАТЫ
Такая ж проблема-даже обращался в техподдержку........сказали почистить историю брайзера-помогло. Но всё равно есть не удобство-каждый раз чистить историю.
на четверке все так почищено, что и проблему такую даже не знал...
а то написал за еврофунт и картину положил, а Стренж меня за полоумного принял, да еще с рублями...
моя разочарован...