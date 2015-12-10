FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 452
Я их не вижу. Я их посчитал. И прогнозировать эти углы вполне себе позволяют.
(Утром писал)Валюты перекуплены были(не путать с парой) и,соответственно пара понижается,но с большой волантильностью,т.к. валюты имеют высокий потенциал.
А вот фунт и киви находятся по разные стороны баррикад-киви был перепродан утром:
про пропорции - не рассказывал. как их увидеть?
Я и про углы особо не рассказывал.
По количеству баров.
Это фунт, те же углы 45 и пара углов- каналов, зажимающих цену
Ты их не можешь посчитать. Это самообман. Достижение целей это компромисс разных алгоритмов прогноза крупных игроков. То что цена совпала конкретно с твоим прогнозом, это не значит что ты спрогнозировал цену. С такой же вероятностью она могла совпастьс каким-нибудь другим прогнозом, а с твоим нет. Если бы ты действительно мог прогнозировать, тебя бы здесь не было.
Это фунт, те же углы 45 и пара углов- каналов, зажимающих цену
Краткосрочники,делайте выводы и смотрите на критические состояния пар валют(кто куда может)...........но обязан предупредить "Курение на краткосроке может повредить Вашему здоровью".
https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page108#comment_1162992
Нет, это вычиляем уровень ))) Уровень 50% коррекции, как дедушка завещал. Светлая ему память. Смахнул слезу )))
Вариантов расчета уровня - уже мама не горюй)))
А ведь двигается процесс...