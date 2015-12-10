FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 729
их надо на завод гнать! (приходит школота - мы тут собрались все трейдеры - школота)
Сами на своих заводах пашите )))
мы не сеем, мы не пашем, только блох в МТ еба....м
Правильно, а кто будет блох ловить? )
пенсионеры...
для желающих купить евру:
почему именнно эти свечи? А не другие?
какие, например?
а последние правые три к анализу!
Надо исходить из современных реалий, как говорит наш уважаемый Президент ))) В СССР меня учили, что деньги - это эквивалент затраченного труда, а потом выяснилось, что деньги это такой же товар, как и все остальное и более того при НЕЗАПРЕЩЕННОЙ биржевой торговли их можно делать буквально из воздуха. Так что теперь мне по сердцу свободно-паразитарный образ жизни. Я не хочу работать за бумажки, которые не являются эквивалентом затраченного труда. Вот если в стране введут или золотой стандарт или двухконтурную систему денежного обращения как при Сталине, тогда будет другая реальность. А сейчас морковка слишком сморщенная, чтобы ей манить )))