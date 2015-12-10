FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 729

Ishim:
Сами на своих заводах пашите )))
 
artikul:
Ничего плохого в заводах,совхозах и колхозах нет. Мороженное по 11 коп десятилетиями было. Заводы жильё строили,турбазы на море имели. Молодёжь и представления не имеет-как это поработать 3 года и получить от государства квартиру. А сейчас с содроганием за котировками следим,которые не понятно кто и не понятно куда двигает. Разорвать бы Рыжего танками на Красной площади.
 
Надо исходить из современных реалий, как говорит наш уважаемый Президент ))) В СССР меня учили, что деньги - это эквивалент затраченного труда, а потом выяснилось, что деньги это такой же товар, как и все остальное и более того при НЕЗАПРЕЩЕННОЙ биржевой торговли их можно делать буквально из воздуха. Так что теперь мне по сердцу свободно-паразитарный образ жизни. Я не хочу работать за бумажки, которые не являются эквивалентом затраченного труда. Вот если в стране введут или золотой стандарт или двухконтурную систему денежного обращения как при Сталине, тогда будет другая реальность. А сейчас морковка слишком сморщенная, чтобы ей манить )))
 

мы не сеем, мы не пашем, только блох в МТ еба....м


 
Ilij:

Правильно, а кто будет блох ловить? )
 
21april:
пенсионеры...


 

для желающих купить евру:


 
Ilij:

почему именнно эти свечи? А не другие?

 

 
IRIP:

какие, например?

а последние правые три к анализу!

 
artikul:
Надо исходить из современных реалий, как говорит наш уважаемый Президент ))) В СССР меня учили, что деньги - это эквивалент затраченного труда, а потом выяснилось, что деньги это такой же товар, как и все остальное и более того при НЕЗАПРЕЩЕННОЙ биржевой торговли их можно делать буквально из воздуха. Так что теперь мне по сердцу свободно-паразитарный образ жизни. Я не хочу работать за бумажки, которые не являются эквивалентом затраченного труда. Вот если в стране введут или золотой стандарт или двухконтурную систему денежного обращения как при Сталине, тогда будет другая реальность. А сейчас морковка слишком сморщенная, чтобы ей манить )))
........И то так!
