FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 79

Новый комментарий
 
stranger:
О!!! 
вот тебе о! сидишь у себя на хуторе, а народу, блять, в падлу. я, сука, не своими бамбосами торгую. иногда жарко бывает. 
 
iIDLERr:
вот тебе о! сидишь у себя на хуторе, а народу, блять, в падлу. я, сука, не своими бамбосами торгую. иногда жарко бывает. 
Ты мне про евро. Не, ну его нах, как вспомню его "рост" тошнить начинает, продал чифа да и хсн.
 
Speculator_:

     

А че ты злишся? я почитай тебе уже три стратегии прибыльных выложил... Ты бы хоть к одной прислушался =(
 
stranger:
Чифа не хошь продать?

Юсдчиф купил, хотя он на плите... 

но я настырный 

 
IRIP:
А че ты злишся? я почитай тебе уже три стратегии прибыльных выложил... Ты бы хоть к одной прислушался =(
Да вы ему просто объясните, что каким бы он вундеркайндером ни был, на минутках все движения не поймает.
 
IRIP:

Юсдчиф купил, хотя он на плите... 

но я настырный 

Ну, у меня значит купил.
[Удален]  
IRIP:
А че ты злишся? я почитай тебе уже три стратегии прибыльных выложил... Ты бы хоть к одной прислушался =(
подождиииии. сначала статья, тем более 3-ий уровень пока што у человека и он это знает и нам объявил о переходе со второго, кстате. недавно было, если чо
 
блин, мой секретный щёт с серебром на 8.40 жирнеет. ни в этот раз ...
 
_new-rena:

Привет! Ты чо стока на пиво тратишь? Ай-яй-яй. Статью пиши, пока норм.платят. На волны охота посмотреть с правильной точки зрения. У тебя хоть звездочки есть. А то понапишут - весь день ржали....

87 кружаков пива, ну ё-ма-ё((((

Просветить в конце не забудь. ПочитАем...

Какое пиво убытки несу...

 

Всем денег дай словно я их дома рисую. Родственник приперся денег дай кредит ему платить нечем... Тут ещё убытки крою.

Сегодня досталось всем!  

[Удален]  
5 минут. перекур и торкнет...
1...727374757677787980818283848586...871
Новый комментарий