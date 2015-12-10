FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 79
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
О!!!
вот тебе о! сидишь у себя на хуторе, а народу, блять, в падлу. я, сука, не своими бамбосами торгую. иногда жарко бывает.
Чифа не хошь продать?
Юсдчиф купил, хотя он на плите...
но я настырный
А че ты злишся? я почитай тебе уже три стратегии прибыльных выложил... Ты бы хоть к одной прислушался =(
Юсдчиф купил, хотя он на плите...
но я настырный
А че ты злишся? я почитай тебе уже три стратегии прибыльных выложил... Ты бы хоть к одной прислушался =(
Привет! Ты чо стока на пиво тратишь? Ай-яй-яй. Статью пиши, пока норм.платят. На волны охота посмотреть с правильной точки зрения. У тебя хоть звездочки есть. А то понапишут - весь день ржали....
87 кружаков пива, ну ё-ма-ё((((
Просветить в конце не забудь. ПочитАем...
Какое пиво убытки несу...
Всем денег дай словно я их дома рисую. Родственник приперся денег дай кредит ему платить нечем... Тут ещё убытки крою.
Сегодня досталось всем!