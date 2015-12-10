FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 644

я только спросил ваше мнение а вы технично стрелки перевели на ФРС вам в комедии выступать на пару нужно с этой блошкой 
 
Так пообещали ж что ставку менять не будем, чего же боле???)
 

А-Х-Р-Е-Н-Е-Т-Ь!!!


Бедные люди, кто брал валютные кредиты...

 
чего дергаться? 

 

и когда канадец развернётся не дойдя до сокровенных 18-40 и даже когда пройдёт мимо - никто уже не вспомнит этот зловещий скрин!

 

Это не Сусанину с бородой это слушателям! Уважаемая публика! ВЫ! :

 

 
  • 2014.12.15
  • russian.rt.com
Доллар в ходе торгов на Московской бирже подскочил выше 62 рублей, евро - выше 77 рублей, передаёт РИА Новости. К 18:36 мск доллар дорожал на 4,1 рубля - до 62,3 рубля, евро - на 5,2 рубля - до 77,5 рубля.
 
Апельсин на ногу упал или с рублями тяжело стало в магазин ходить?)
 
чего дергать

чего дергаться? 

 а я в шорт стою, от 1576 (( рановато конечно встал....

 
кроликов разводишь?
 

стою в шорт на usd/cad от 1576

хотелось бы узнать о себе много нового )))  и стоп б*ть не поставил

и отъезжал за сыном в школу ... в общем полный набор косяков 

