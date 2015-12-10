FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 644
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я только спросил ваше мнение а вы технично стрелки перевели на ФРС вам в комедии выступать на пару нужно с этой блошкой
А-Х-Р-Е-Н-Е-Т-Ь!!!
Бедные люди, кто брал валютные кредиты...
130 п., как и обещал:
Да так, прикалываюсь, первое сопротивление у него хорошее на 1840 где то, чего его солить то)
чего дергаться?
и когда канадец развернётся не дойдя до сокровенных 18-40 и даже когда пройдёт мимо - никто уже не вспомнит этот зловещий скрин!
Это не Сусанину с бородой это слушателям! Уважаемая публика! ВЫ! :
и когда канадец развернётся не дойдя до сокровенных 18-40 и даже когда пройдёт мимо - никто уже не вспомнит этот зловещий скрин!
Это не Сусанину с бородой это слушателям! Уважаемая публика! ВЫ! :
Да так, прикалываюсь, первое сопротивление у него хорошее на 1840 где то, чего его солить то)
чего дергать
Да так, прикалываюсь, первое сопротивление у него хорошее на 1840 где то, чего его солить то)
чего дергаться?
а я в шорт стою, от 1576 (( рановато конечно встал....
Апельсин на ногу упал или с рублями тяжело стало в магазин ходить?)
стою в шорт на usd/cad от 1576
хотелось бы узнать о себе много нового ))) и стоп б*ть не поставил
и отъезжал за сыном в школу ... в общем полный набор косяков