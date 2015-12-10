FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 97
Пожалуй, лучшая сделка за последние несколько месяцев. Просадка составила всего 6 пунктов.
а у меня 9 ((((
но ведь это еще не все? смотри ка Илья то понял чо к чему....
Зэ Спекулятор, очень хочется верить тебе...)
Драги скажи спасибо! )
Нет, дружище. Тренд, маза фака. Это все тренд.
А новости - они лишь пинают его в нужную сторону.
Боже, как это прекрасно! Все движется в нужном направлении, тральщик курлычит. Лунь, падла, сначала ссадил с доливки. Но я парень упертый, запрыгнул снова.
)))
Долился по евре.
а нафига щас - в лоях?... ппц, я торчу....
вот выше бу и надо такое было делать....