Bicus:

Пожалуй, лучшая сделка за последние несколько месяцев. Просадка составила всего 6 пунктов. 

а у меня 9 ((((

но ведь это еще не все? смотри ка Илья то понял чо к чему....

 
Драги скажи спасибо! )
 
 
Speculator_:
Зэ Спекулятор, очень хочется верить тебе...)
 
21april:
Зэ Спекулятор, очень хочется верить тебе...)
Есть висяк? 
 
21april:
Драги скажи спасибо! )

Нет, дружище. Тренд, маза фака. Это все тренд.

А новости - они лишь пинают его в нужную сторону. 

Bicus:

Боже, как это прекрасно! Все движется в нужном направлении, тральщик курлычит. Лунь, падла, сначала ссадил с доливки. Но я парень упертый, запрыгнул снова.

))) 

Реально. Самый первый открылся, а до цели есчо как до Китая....
 
Долился по евре.
 
Bicus:
Долился по евре.

а нафига щас - в лоях?... ппц, я торчу....

вот выше бу и надо такое было делать....

