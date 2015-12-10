FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 206

IRIP:

в день =)

больше 400-сот...

 

проходили это...любой ордер, если он меньше чем на часе - легко корректируется кухней 

 

каким образом ордер привязан к ТФ, можно поподробнее, т.к. очень интересно ?

к примеру. я торгую на минутках и не замечаю кухонных пирожков, сразу вешаться ? )))

 
IRIP:

и расстояние межордерное, должно быть хотя-бы 50 п. (лучше 100п.) 

   сто, уже пройдено, - самый оптимальный вариант.... будет разворот - поза достаточно быстро наберётся... не будет - есть шанс не улететь, а там и вариант А..
 
zoritch:
   сто, уже пройдено, - самый оптимальный вариант.... будет разворот - поза достаточно быстро наберётся... не будет - есть шанс не улететь, а там и вариант А..

я уже месяц пытаюсь так торговать

не совсем понятно, как крыть "серединки"...  

 

Доброе Утро! Господа трейдеры.  

 
Speculator_:

Доброе Утро! Господа трейдеры.  

утра доброго

Твори!  

 
IRIP:


 

Покупку прошлую закрыл и продажу открыл. Предполагаю 1.2381  

 
Speculator_:

 

Покупку прошлую закрыл и продажу открыл. Предполагаю 1.2381  

блохолов?

Прелполагаю 1,2610


 
Spekul:

блохолов?

Прелполагаю 1,2610


Предполагаю у Вас мало опыта для предположений.

Вы язык MQL5 или MQL4 хорошо освоили? 

 
Speculator_:

Предполагаю у Вас мало опыта для предположений.

Вы язык MQL5 или MQL4 хорошо освоили? 

и как он может помочь в торговле, я руками вхожу
 
Spekul:
и как он может помочь в торговле, я руками вхожу
да не ссорьтесь, горячие финские парни. Ждем по евре вверх чуток а там видно будет
