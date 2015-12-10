FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 206
в день =)
больше 400-сот...
проходили это...любой ордер, если он меньше чем на часе - легко корректируется кухней
каким образом ордер привязан к ТФ, можно поподробнее, т.к. очень интересно ?
к примеру. я торгую на минутках и не замечаю кухонных пирожков, сразу вешаться ? )))
и расстояние межордерное, должно быть хотя-бы 50 п. (лучше 100п.)
сто, уже пройдено, - самый оптимальный вариант.... будет разворот - поза достаточно быстро наберётся... не будет - есть шанс не улететь, а там и вариант А..
я уже месяц пытаюсь так торговать
не совсем понятно, как крыть "серединки"...
Доброе Утро! Господа трейдеры.
утра доброго
Твори!
Покупку прошлую закрыл и продажу открыл. Предполагаю 1.2381
блохолов?
Прелполагаю 1,2610
Предполагаю у Вас мало опыта для предположений.
Вы язык MQL5 или MQL4 хорошо освоили?
и как он может помочь в торговле, я руками вхожу