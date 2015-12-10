FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 222
чо убрать?
Микро))))
У меня статистика сегодняшняя, свежая)
статистика нужна за год, а лучше за 3.
м5 )))
статистика нужна за год, а лучше за 3.
Ох думал грешным местом штош тебя уж потеряли.
всё, крой канадца, если не закрыл
пусть теперь отдохнёт чуток
там сейчас как раз до трендовой дошёл ))))
Завтра будет день, всем до завтра)
Вы ж и на бакс иногда поглядывайте)
нет у него желания вниз.
Всем привет. ClusterChart, MarketProfile и RealVolume5 до завтра будут бесплатными.
Нужны замечания/пожелания.
стесняюсь спросить - на кой черт кому нужна смесь бизона и носорога, если есть КД за 5 баксов в месяц, которая удовлетворяет самые изощренные фантазии ?