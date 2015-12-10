FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 222

stranger:
Ishim:
Микро))))

У меня статистика сегодняшняя, свежая)

 

 
stranger:

статистика нужна за год, а лучше за 3.

 

м5 ))) 

 
Ishim:
Так то ж у тебя, а у нас, лохов, сегодня хлеб есть да и хс...((((
Speculator_:
Ох думал грешным местом штош тебя уж потеряли.

всё, крой канадца, если не закрыл

пусть теперь отдохнёт чуток

 
_new-rena:

там сейчас как раз до трендовой дошёл ))))
 
Ishim:
Завтра будет день, всем до завтра)

Вы ж и на бакс иногда поглядывайте)

нет у него желания вниз. 

 

stranger:

завтра и решим с отката
 
GT788:

Всем привет. ClusterChartMarketProfile и RealVolume5 до завтра будут бесплатными.

Нужны замечания/пожелания.

стесняюсь спросить - на кой черт кому нужна смесь бизона и носорога, если есть КД за 5 баксов  в месяц, которая удовлетворяет самые изощренные фантазии ?
 
lactone:
Или абсолютно бесплатная Нинзя, возле которой та кд и рядом не валялась.
