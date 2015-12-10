FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 425
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... очень активно )))
До 47.50 как прокатят, ржачно будет)))
Учитель, ау) Шо ты там вывешывать то хотел?))))
у кого то есть, у кого то нет...
по рублю смотреть - так прыгнула небось
Вот новость вышла по этой теме:
Мировые цены на нефть растут на снижении ее запасов в США >>>
По поводу отрицательных значений. ) Это на столько меньше стало запасов, а не в минус ушло.
Вот новость вышла по этой теме:
Мировые цены на нефть растут на снижении ее запасов в США >>>
По поводу отрицательных значений. ) Это на столько меньше стало запасов, а не в минус ушло.
До 47.50 как прокатят, ржачно будет)))
Учитель, ау) Го ты там вывешывать то хотел?))))
мой прогноз до 70 за $
у хохлов то, вырас в двое доллар, значит у русиш тоже должен
у них ведь все на доллар завязано что у путина, что у укров. В раше даже центробанк америке принадлежит, о какой "силе" можно говорить?!
Вот новость вышла по этой теме:
Мировые цены на нефть растут на снижении ее запасов в США >>>
По поводу отрицательных значений. ) Это на столько меньше стало запасов, а не в минус ушло.
мой прогноз до 70 за $
у хохлов то, вырас в двое доллар, значит у русиш тоже должен
у них ведь все на доллар завязано что у путина, что у укров. В раше даже центробанк америке принадлежит, о какой "силе" можно говорить?!
мой прогноз до 70 за $
у хохлов то, вырас в двое доллар, значит у русиш тоже должен
у них ведь все на доллар завязано что у путина, что у укров. В раше даже центробанк америке принадлежит, о какой "силе" можно говорить?!
мой прогноз до 70 за $
у хохлов то, вырас в двое доллар, значит у русиш тоже должен
у них ведь все на доллар завязано что у путина, что у укров. В раше даже центробанк америке принадлежит, о какой "силе" можно говорить?!
Во- во - где -то читал что ЦБ больше Фед резерву США принадлежит, нежели РФ...
А ФРС кому? Не интересовался? Да и мало какой ЦБ является госструктурой.
Интересно как там Сенсей с покупками евро поживает, стопов же у него нема
А ФРС кому? Не интересовался? Да и мало какой ЦБ является госструктурой.
Интересно как там Сенсей с покупками евро поживает, стопов же у него нема