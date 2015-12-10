FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 425

Новый комментарий
 
_new-rena:
... очень активно )))

До 47.50 как прокатят, ржачно будет)))

Учитель, ау) Шо ты там вывешывать то хотел?))))

 
_new-rena:

у кого то есть, у кого то нет...

по рублю смотреть - так прыгнула небось

Вот новость вышла по этой теме:

Мировые цены на нефть растут на снижении ее запасов в США >>>

По поводу отрицательных значений. ) Это на столько меньше стало запасов, а не в минус ушло. 

Мировые цены на нефть растут на снижении ее запасов в США
Мировые цены на нефть растут на снижении ее запасов в США
  • 2014.12.03
  • ria.ru
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличиваются в ходе торгов на фоне неожиданного снижения коммерческих запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.58 мск стоимость фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 0,99% — до 71,25 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов...
[Удален]  
tol64:

Вот новость вышла по этой теме:

Мировые цены на нефть растут на снижении ее запасов в США >>>

По поводу отрицательных значений. ) Это на столько меньше стало запасов, а не в минус ушло. 

вот теперь всё понятно
 
stranger:

До 47.50 как прокатят, ржачно будет)))

Учитель, ау) Го ты там вывешывать то хотел?))))

мой прогноз до 70 за $

у хохлов то, вырас в двое доллар, значит у русиш тоже должен

у них ведь все на доллар завязано что у путина, что у укров. В раше даже центробанк америке принадлежит, о какой "силе" можно говорить?! 

 
tol64:

Вот новость вышла по этой теме:

Мировые цены на нефть растут на снижении ее запасов в США >>>

По поводу отрицательных значений. ) Это на столько меньше стало запасов, а не в минус ушло. 

Спасибо, добрый человек, что хоть объяснил) Нефть вообщетоне растет, но до 77 с половиной откорректить то ее надо, заодно продавцам поздним по рогам, под эту марку и продавцам рубля по тому же месту)))
 
IRIP:

мой прогноз до 70 за $

у хохлов то, вырас в двое доллар, значит у русиш тоже должен

у них ведь все на доллар завязано что у путина, что у укров. В раше даже центробанк америке принадлежит, о какой "силе" можно говорить?! 

Доллар резервная валюта вообще то, у всех все на нем завязано, за счет этого и пиндосы жируют на шару)
[Удален]  
IRIP:

мой прогноз до 70 за $

у хохлов то, вырас в двое доллар, значит у русиш тоже должен

у них ведь все на доллар завязано что у путина, что у укров. В раше даже центробанк америке принадлежит, о какой "силе" можно говорить?! 

банк по сути - обменник, тока маркетов им не хватат, не освоили есчо эту специальность вот и выносят с рынка своих клиентов одним кликом, которые могут увеличить доходность по сути...
 
IRIP:

мой прогноз до 70 за $

у хохлов то, вырас в двое доллар, значит у русиш тоже должен

у них ведь все на доллар завязано что у путина, что у укров. В раше даже центробанк америке принадлежит, о какой "силе" можно говорить?! 

Во- во - где -то читал что ЦБ больше Фед резерву США принадлежит, нежели РФ...
 
Langouste:
Во- во - где -то читал что ЦБ больше Фед резерву США принадлежит, нежели РФ...

А ФРС кому? Не интересовался? Да и мало какой ЦБ является госструктурой.

Интересно как там Сенсей с покупками евро поживает, стопов же у него нема  

[Удален]  
stranger:

А ФРС кому? Не интересовался? Да и мало какой ЦБ является госструктурой.

Интересно как там Сенсей с покупками евро поживает, стопов же у него нема  

ааа, точняк. он же купил, предварительно лекцию прочитав. ну ничего не поделаешь, ЕГО гениальности нет предела... долгосрочник наверное
1...418419420421422423424425426427428429430431432...871
Новый комментарий