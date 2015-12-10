FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 417

stranger:
Та не, это хорошая трава))))
Значит скора будет на что посмотреть )))
 
stranger:
Скажешь где наторговка по Еврочке за весь контракт ?

Спасибо !
gnawingmarket:

Где-то был.............а вот

точно - перекуррр

чо они там на новостях жвачку штоли жуют...

 
_new-rena:
Учитель, не совсем понятно выражение. Это новая стратегия?
это намёк профессору ))))) (о чем я умолчал тогда.... лента Мёбиуса - пойдёт кольцом)
 
tuma88:
Скажешь где наторговка по Еврочке за весь контракт ?

Спасибо !
в надёжном месте! 
Ishim:
это намёк профессору ))))) (о чем я умолчал тогда.... лента Мёбиуса - пойдёт кольцом)

как у собачки хвостик? ясненько

а выделенное - снова непонятненько ....

 
tuma88:
Скажешь где наторговка по Еврочке за весь контракт ?

Спасибо !
Около 2660
 

Спасибо за вчерашнюю толстую подсказку. Чисто граальный вход по франку м4.


 
Ishim:
это намёк профессору ))))) (о чем я умолчал тогда.... лента Мёбиуса - пойдёт кольцом)
Учитель, откуда такие то слова, за такие маты и в бан могут....
stranger:
Учитель, откуда такие то слова, за такие маты и в бан могут....

вот тоже переживаю. ай-яй-яй (((

ща будет там пиво пить, вапще потеряется...

