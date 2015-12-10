FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 412

[Удален]  
gnawingmarket:

...........В принципе что нового можно придумать в двигателе внутреннего сгорания-только навесное...........Мне надёжней тралить тейк.

тебе Стренж опишет в личке последний релиз стратегии. Я просто внимательно слушал самые последние весчи и уже догадываюсь о чём...
 
gnawingmarket:

Очень даже согласен,но стоп может убить уровень на 2314........на 2299 у Меня система пересчитается

 

не, ну стоп короткий, чо уж там... выбьет, будем искать другие входы

 
stranger:
В личку опишу, здесь этого вообще никто не писал, ни Матроскин ни еще кто то.
Спасибо. Жду.
 
_new-rena:
тебе Стренж опишет в личке последний релиз стратегии. Я просто внимательно слушал самые последние весчи и уже догадываюсь о чём...
а мне стренж может объяснить релиз стратегии?
 
gnawingmarket:
Спасибо. Жду.
уже
 
А мне наиболее близка теория плит, но только по идеологии. Поскольку, как вы видели, неправильно выбранное сопротивление легко пробивается. )))
[Удален]  
IRIP:
а мне стренж может объяснить релиз стратегии?
Учитель сможет
 
stranger:
уже

а мне можете скинуть?

 

А вот не удачный вход по другой системе-под сопротивлением как бы.............смотрю как историческая тяжёлая цель сможет минимизировать риск.

 ..........Если до новостей управится,думаю всё будет о"кей.

 

 
IRIP:

а мне можете скинуть?

Может, только под вечер, ушел пока.

Профессор, непробиваемые машки тоже не вечны и, вообще, грааля нет) 

