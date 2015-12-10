FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 412
...........В принципе что нового можно придумать в двигателе внутреннего сгорания-только навесное...........Мне надёжней тралить тейк.
Очень даже согласен,но стоп может убить уровень на 2314........на 2299 у Меня система пересчитается
не, ну стоп короткий, чо уж там... выбьет, будем искать другие входы
В личку опишу, здесь этого вообще никто не писал, ни Матроскин ни еще кто то.
тебе Стренж опишет в личке последний релиз стратегии. Я просто внимательно слушал самые последние весчи и уже догадываюсь о чём...
Спасибо. Жду.
а мне стренж может объяснить релиз стратегии?
уже
а мне можете скинуть?
А вот не удачный вход по другой системе-под сопротивлением как бы.............смотрю как историческая тяжёлая цель сможет минимизировать риск.
..........Если до новостей управится,думаю всё будет о"кей.
а мне можете скинуть?
Может, только под вечер, ушел пока.
Профессор, непробиваемые машки тоже не вечны и, вообще, грааля нет)