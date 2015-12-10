FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 597
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ноу коммент! (прошлые сделки все в + кроме одного лося глупого)
ок, тоже в кусты значится...
ну я покупаю, к примеру
Те чуваки, что там манипулируют могут сами им по попе ана-на))))))))))))))))))))))))))
Это ж надо наказать того кто пару лет бакс тарил
Клоуны, ёпт)
а чо ты евру - покупаешь или продаёшь?
новый день, новая делянка
а сценарий прежний: кидалово селлщиков, затем байщиков
КУКЛ продал, им ТР 23029 заготовлен
а бычарам с медведами по батальону лосей...
но в этой ветке ЕГО раскусили:
а лунь чешет по лунной дорожке...
короче нинзя врет да - ничего тама нету?
Шо ты хочешь чтоб там было?))) Я же сказал поддержка на 2375, сегодня еще ничего не смотрел, только проснулся.
новый день, новая делянка
а сценарий прежний: кидалово селлщиков, затем байщиков
КУКЛ продал, им ТР 23029 заготовлен
а бычарам с медведами по батальону лосей...
но в этой ветке ЕГО раскусили:
Сегодня индекс...И посмотрим на силу сопротивления)
Уровни для входа зеленые и красные, в идеале. Желтый показатель тренда - цена выше - вверх, ниже- вниз.
Так что пока никаких изменений с начала недели. Растем.
Так куда продавцы евроауда делись, толпами бегали, а как время вчера пришло...