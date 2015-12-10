FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 597

Ishim:
ноу коммент! (прошлые сделки все в + кроме одного лося глупого)

ок, тоже в кусты значится...

ну я покупаю, к примеру

 
stranger:

Те чуваки, что там манипулируют могут сами им по попе ана-на))))))))))))))))))))))))))

Это ж надо наказать того кто пару лет бакс тарил  

Клоуны, ёпт) 

https://www.youtube.com/watch?v=v0btF9FAZDs&nbsp;
Вяземская: Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать...
 
_new-rena:
а чо ты евру - покупаешь или продаёшь?

новый день, новая делянка

а сценарий прежний: кидалово селлщиков, затем байщиков

КУКЛ продал, им ТР 23029 заготовлен

а бычарам с медведами по батальону лосей...

но в этой ветке ЕГО раскусили:


 

а лунь чешет по лунной дорожке...


 
_new-rena:
короче нинзя врет да - ничего тама нету?

Шо ты хочешь чтоб там было?))) Я же сказал поддержка на 2375, сегодня еще ничего не смотрел, только проснулся.

 

 
Сегодня индекс...И посмотрим на силу поддержки)  по фунтик, кенгуру, евро и тд.
 
Ilij:

21april:
Сегодня индекс...И посмотрим на силу сопротивления)

Уровни для входа зеленые и красные, в идеале. Желтый показатель тренда - цена выше - вверх, ниже- вниз.

Так что пока никаких изменений с начала недели. Растем.

Так куда продавцы евроауда делись, толпами бегали, а как время вчера пришло...  

 
Я не понял, что EUR/AUD ( не живой пока))
 
Сенсей, так ты суслика на ауди нашел?)
