FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 582
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
еврофунт то же вверх (((( так что евра не ориентир ((( , там везде уровни х.з. этот фунт, надо что то другое начинать....
Илья, ауди лег и просит)))
Какого ты смотришь кросс, показывающий разницу двух валют?) И пытаешься сделать какой то там вывод, там он может быть только один - разница в скорости движения.
ауди купился тока что
Так а я о чем? Тоже взял 8252-8520.
имею таку картинко
испытание стопа))))
имею таку картинко
испытание стопа))))
Если ты за компом сидишь, то нах тебе стоп?)
всю ночь дописывал прогу - спать иногда буду))).
естественно попрячу стопы скоро
Илья, ауди лег и просит)))
он у меня отработан
до следующего палкообразования:
смотрите луня, на весь год бабла принесет...
он у меня отработан
до следующего палкообразования:
смотрите луня, на весь год бабла принесет...
Илья, рынок движется весь одновременно и пох что ты сделаешь, луня продашь, ауди купишь и т.д.
По ауди 8445 и 8520.