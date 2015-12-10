FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 582

Илья, ауди лег и просит)))
 
Ishim:
еврофунт то же вверх (((( так что евра не ориентир ((( , там везде уровни х.з. этот фунт, надо что то другое начинать....
Какого ты смотришь кросс, показывающий разницу двух валют?) И пытаешься сделать какой то там вывод, там он может быть только один - разница в скорости движения.
ауди купился тока что
 
да нормальная пара! евра 2373 - отсекут пики с шортами (не будет им бу)
 
имею таку картинко

испытание стопа))))

 
Если ты за компом сидишь, то нах тебе стоп?)
всю ночь дописывал прогу - спать иногда буду))).

естественно попрячу стопы скоро

 
он у меня отработан

до следующего палкообразования:


смотрите луня, на весь год бабла принесет...

 
Илья, рынок движется весь одновременно и пох что ты сделаешь, луня продашь, ауди купишь и т.д.

По ауди 8445 и 8520. 

