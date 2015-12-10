FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 528

Фунт 5760-70.
 
Ishim:
ну так надумали )))) - торгуем!
Не, я на фунт, та евра дохлая.
Ishim:
по двум! (нано-технологии)
так дак пойдёт. вот это точно уже прогноз))) ... икар, одно слово
 
stranger:
фунт - обманщик.
 
_new-rena:
икар не икар ))) - копим статистику , ну и от 24 шортану как рисовал маленьким Н1. 

 
Ishim:

Профессор сказал не пройдет, ты чаво? 

И чего так поздно залез? 

 
stranger:
120пп вверх.........новостной фон завтра фунто-долларовый......может быть-посмотрим.
 
stranger:

на 2250 - был ещё в колхозе (((( (смотрели апельсины - зелёные)
 
gnawingmarket:
120пп вверх.........новостной фон завтра фунто-долларовый......может быть-посмотрим.
Вот это как раз был прогноз) А торговать буду, то что увижу)
 
stranger:

в последнем разговоре мы не поняли друг друга (((( (пусть кажет статистику посмотрим)
