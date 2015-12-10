FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 528
ну так надумали )))) - торгуем!
по двум! (нано-технологии)
Не, я на фунт, та евра дохлая.
так дак пойдёт. вот это точно уже прогноз))) ... икар, одно слово
икар не икар ))) - копим статистику , ну и от 24 шортану как рисовал маленьким Н1.
Профессор сказал не пройдет, ты чаво?
И чего так поздно залез?
Фунт 5760-70.
120пп вверх.........новостной фон завтра фунто-долларовый......может быть-посмотрим.
