FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 757
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не нужно здесь про политику.
Как Ты шапочку надел? Надень на Моего удава.
Как Ты шапочку надел? Надень на Моего удава.
Не нужно здесь про политику.
https://www.facebook.com/roman.sulzhyk
(ну что до меня, то всё ясно...)
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/247519
Против рубля играют не нормальные (рациональные) спекулянты, а именно идеологически заряженные представители финансового класса: от рядовых банковских трейдеров и до некоторых владельцев банков. Сейчас, вместо того чтобы пофиксить прибыль на текущем уровне и угомониться, они поднимают ставки в игре, надеясь на то что они смогут "сломать" государство, которое не посмеет уничтожить значительную часть финансового сектора и будет вынужденно сдаться: начать продавать валюту из ЗВР, умолять США отменить санкции, удавить Путина шарфом, итд. Даже если нефть стабилизируется, на Красной Площади забьет фонтан чистого золота, а с неба будут падать алмазы, эти финансовые джихадисты все равно будут считать что "рубль должен умереть". Это уже не спекулянты, это — майдановцы, которые сейчас на валютном рынке, коллективно, пытаются добиться того что не получилось у них же на Болотной. Кстати, с этой точки зрения, наша ситуация тоже не уникальна. У турок и у бразильцев тоже были свои бешенные креативно-финансовые классы. В последней фразе — важный акцент на слове "БЫЛИ".
Когда я пишу про "майдановцев", я смертельно серьезен. Например, срочным рынком Московской Биржи, т.е. тем самым местом, где торгуются фьючерсные контракты доллар-рубль, управляет вот этот хлопец: Роман Сульжик, который лично был на киевском Майдане и лично встречался с сенатором Маккейном, чем очень гордится.
Да что там испугались Сульжика ? )))
http://korrespondent.net/ukraine/3457738-hlavoi-nbu-mohut-naznachyt-myllyardera-dzhordzha-sorosa-smy