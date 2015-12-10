FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 757

Не нужно здесь про политику.

Банный день 

 
Как Ты шапочку надел? Надень на Моего удава.
 
Спасибо.
 
   во сбу работает... написать не успеешь - уже стёрли... :-))) и ладно бы неправду писал... да уж, как киса говорил...
 
   барабашкин, давно торгуешь ? намордники всем обязательно одевать, когда тебя политика не прёт ?
 

https://www.facebook.com/roman.sulzhyk

(ну что до меня, то всё ясно...) 

 
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/247519

 

 Против рубля играют не нормальные (рациональные) спекулянты, а именно идеологически заряженные представители финансового класса: от рядовых банковских трейдеров и до некоторых владельцев банков. Сейчас, вместо того чтобы пофиксить прибыль на текущем уровне и угомониться, они поднимают ставки в игре, надеясь на то что они смогут "сломать" государство, которое не посмеет уничтожить значительную часть финансового сектора и будет вынужденно сдаться: начать продавать валюту из ЗВР, умолять США отменить санкции, удавить Путина шарфом, итд. Даже если нефть стабилизируется, на Красной Площади забьет фонтан чистого золота, а с неба будут падать алмазы, эти финансовые джихадисты все равно будут считать что "рубль должен умереть". Это уже не спекулянты, это — майдановцы, которые сейчас на валютном рынке, коллективно, пытаются добиться того что не получилось у них же на Болотной. Кстати, с этой точки зрения, наша ситуация тоже не уникальна. У турок и у бразильцев тоже были свои бешенные креативно-финансовые классы. В последней фразе — важный акцент на слове "БЫЛИ".

 

Когда я пишу про "майдановцев", я смертельно серьезен. Например, срочным рынком Московской Биржи, т.е. тем самым местом, где торгуются фьючерсные контракты доллар-рубль, управляет вот этот хлопец: Роман Сульжик, который лично был на киевском Майдане и лично встречался с сенатором Маккейном, чем очень гордится. 

блин, чувак, на споте рубль сливали, там такое бабло было... А ты про Сульжика втираешь. Меньше кремлевское ТВ смотри. И три триллиона эмиссии это на бирже напечатали, да???
alex_r +++
Да что там испугались Сульжика ? )))

http://korrespondent.net/ukraine/3457738-hlavoi-nbu-mohut-naznachyt-myllyardera-dzhordzha-sorosa-smy

Главой НБУ могут назначить миллиардера Джорджа Сороса – СМИ
  • korrespondent.net
Возглавить Национальный банк Украины (НБУ) может известный американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос. Об этом сообщает 112 канал со ссылкой на ряд источников в Верховной Раде и людей из окружения президента Петра Порошенко. Среди претендентов на должность главы НБУ рассматривают также кандидатуру экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана...
 
Ну, вы тут вообще))))
