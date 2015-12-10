FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 561

Myth63:

вот куда все делись =)

Миф, привет. Хоть один нормальный появился)
 
Ishim:
Хорошая тема , я в то время то же машку тестил )))) Ии столкнулся с изменением её параметров. Всё нормально тестится - надо найти "окончание периода работы"

Та ну, она шо, пробивается? 

Типа "game over"?  

 
stranger:
Я бы с удовольствием продолжил тему о непробиваемой машке)
Непробиваемые машки доступны любому, но боюсь ты уже стар для такой молодежной торговли )))
 
artikul:
Подкол, разумеется, есть ))) Индикатор эпизодически (не часто) сам меняет свой период, подстраиваясь под тренд ))) Если понаблюдать за ним вместе с параболиком, то можно легко определить точки входа, уровни стопов и затем проторговывать достаточно длинные тренды )))
а параболик параметры "периодически" не меняет?
 
stranger:

да увы, можно так окончание "прибыльного периода" , не ну там новые параметры новый период. (у мну всё есть - всё есть в теории процесса)
 
Young:
а параболик параметры "периодически" не меняет?
Нет ))) Тут суть в чем - период машек рассчитывается по параболику и поэтому внешний параболик должен быть такой же, какой прошит в коде индикатора, ну а там стандартные параметры по умолчанию )))
 
artikul:
Непробиваемые машки доступны любому, но боюсь ты уже стар для такой молодежной торговли )))
я сомневаюсь что там что то есть ((( кроме демо конечно.
 
Ishim:
Миф, фунт?

Учитель, тут нема никого)

Миф, фунт?

Учитель, тут нема никого) 

 
Ishim:
ты где котиры смотришь ? как не пошли - закупились идём )))

По Евре закупились?

Круто!!! Ура!  

 
Ishim:
я сомневаюсь что там что то есть ((( кроме демо конечно.
Да набор не велик - ниньзя, кластер-дельта, беттер волюме, палочка для ковыряния и самое ценное - последнее завещание Матроскина )))
