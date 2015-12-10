FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 561
вот куда все делись =)
Хорошая тема , я в то время то же машку тестил )))) Ии столкнулся с изменением её параметров. Всё нормально тестится - надо найти "окончание периода работы"
Та ну, она шо, пробивается?
Типа "game over"?
Я бы с удовольствием продолжил тему о непробиваемой машке)
Подкол, разумеется, есть ))) Индикатор эпизодически (не часто) сам меняет свой период, подстраиваясь под тренд ))) Если понаблюдать за ним вместе с параболиком, то можно легко определить точки входа, уровни стопов и затем проторговывать достаточно длинные тренды )))
а параболик параметры "периодически" не меняет?
Непробиваемые машки доступны любому, но боюсь ты уже стар для такой молодежной торговли )))
я сомневаюсь что там что то есть ((( кроме демо конечно.
Миф, фунт?
Учитель, тут нема никого)
ты где котиры смотришь ? как не пошли - закупились идём )))
По Евре закупились?
Круто!!! Ура!
я сомневаюсь что там что то есть ((( кроме демо конечно.