FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 774
Канадец придаст силы евре? )))
не знаю...
а ТР 5031
Накаркаете щас! Дайте селу прикрыться.
как на счет 2279 sell limit ?
Илья, 15 пп выше-ниже, нах себе голову забивать)
Чего молчим? Оно то жирное, не твой канадец)
место не то...
какое не то? Ты видел как ОН делает? Засандалит селл на лоу и сидит ждет полгода)))))
Подождал, пришло, 20 пип в плюс закрыл, вот это я понимаю!!!
GBPCAD дарю... селл на лоу
ТР 7916
Я такую каку не смотрю)
CADJPY под наблюдением врача:
главное, чтоб на выходе цвет зелени соответствовал...
Вон, на Романа глянь, присел на один инструмнт и все соответствует))) Да и Учитель по полю не бегал, на евро строго, Профессор тоже)
На прошлой неделе йену покупать не хотел, на этой в киву полез)))