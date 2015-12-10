FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 774

Новый комментарий
 
artikul:
Канадец придаст силы евре? )))
Ilij:

не знаю...

а ТР 5031

Накаркаете щас! Дайте селу прикрыться.

 

 
как на счет 2279 sell limit ?
 
Ilij:
как на счет 2279 sell limit ?

Илья, 15 пп выше-ниже, нах себе голову забивать)

Серебра байкнуть не хочешь?) 

Чего молчим? Оно то жирное, не твой канадец) 

 
stranger:

Илья, 15 пп выше-ниже, нах себе голову забивать)

Серебра байкнуть не хочешь?) 

место не то...


 
Ilij:

место не то...


какое не то? Ты видел как ОН делает? Засандалит селл на лоу и сидит ждет полгода)))))

Подождал, пришло, 20 пип в плюс закрыл, вот это я понимаю!!! 

 
stranger:
какое не то? Ты видел как ОН делает? Засандалит селл на лоу и сидит ждет полгода)))))

GBPCAD дарю... селл на лоу

ТР 7916


 
Ilij:

GBPCAD дарю... селл на лоу

ТР 7916


Я такую каку не смотрю)
 
stranger:
Я такую каку не смотрю)
главное, чтоб на выходе цвет зелени соответствовал...
 

CADJPY под наблюдением врача:

 

 
Ilij:
главное, чтоб на выходе цвет зелени соответствовал...

Вон, на Романа глянь, присел на один инструмнт и все соответствует))) Да и Учитель по полю не бегал, на евро строго, Профессор тоже)

На прошлой неделе йену покупать не хотел, на этой в киву полез))) 

1...767768769770771772773774775776777778779780781...871
Новый комментарий