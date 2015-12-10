FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 418

stranger:
Учитель, откуда такие то слова, за такие маты и в бан могут....
пусть походит, а мы посмотрим ))  (как он назвал нас - голодранцы))) )
 
Ishim:
Так если он из 70 баков 700 делает, пытается сделать, то да, он богат 

А вообще ученый - что с него взять то)))))))))))) 

 
stranger:
за сколько? за всю жисть (за год?)
 
_new-rena:

вот тоже переживаю. ай-яй-яй (((

ща будет там пиво пить, вапще потеряется...

Та ОН не пьет, строго трава))))
 
_new-rena:

точно - перекуррр

чо они там на новостях жвачку штоли жуют...

у американца в 18 MSK сильные новости,в это же время по канадцу,а сейчас серия слабых......блох туда-сюда перегоняют.
 
Ishim:
за сколько? за всю жисть (за год?)

Хорош над профессором прикалываться, у человека свои тараканы, как и у каждого из нас.

Давай лучше про подвешивание и петлю времени  

 
stranger:

вывешивание - проверка на прочность, в петлю вам рано ещё ))))))))))))   (с минуты на минуту бай лимит сработает - ну а в 18 на новостях жду профит )
 
Поздравляю действующих байщиков на евробаксе! Пошла шпилька-это обнадёживает........не исключена подготовка к новостной свече в 18-00-уже в правильном направлении.
 
gnawingmarket:
Поздравляю действующих байщиков на евробаксе! Пошла шпилька-это обнадёживает........не исключена подготовка к новостной свече в 18-00-уже в правильном направлении.
соображаешь! (чудеса творит массаж)
 
У кого денег достаточно,чтобы шпильки двигать-они,в отличие от овец,уже знают новости.
