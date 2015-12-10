FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 418
Учитель, откуда такие то слова, за такие маты и в бан могут....
пусть походит, а мы посмотрим )) (как он назвал - голодранцы))) )
Так если он из 70 баков 700 делает, пытается сделать, то да, он богат
А вообще ученый - что с него взять то))))))))))))
вот тоже переживаю. ай-яй-яй (((
ща будет там пиво пить, вапще потеряется...
точно - перекуррр
чо они там на новостях жвачку штоли жуют...
за сколько? за всю жисть (за год?)
Хорош над профессором прикалываться, у человека свои тараканы, как и у каждого из нас.
Давай лучше про подвешивание и петлю времени
Поздравляю действующих байщиков на евробаксе! Пошла шпилька-это обнадёживает........не исключена подготовка к новостной свече в 18-00-уже в правильном направлении.