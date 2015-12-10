FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 394

Да я только проснулся, еще ферштейн ништ, а тут на тебе - Санта Барбара)
gnawingmarket:
tuma88:
может он  про Оанду  говорит.
на 24 и правда  много  днём было  отложек .


Может кто в  курсе ...  На рисунке  вопрос.




на може нет надёжи)), кроме цены ничего не смотрю. ТС тестится на входах в откат, а не тупое сидение по тренду - и только тогда увеличится преимущество в пунктах ТФ Н1 перед Д1. (а если нет то тогда зашол на Д1 и ушол....)

 

_new-rena:
да ерунда это ))) надо сидеть в позе лотоса!
 
Kino:
 
Конечно, империя развалится. Ее существование в современном мире сродни существованию колонии неандертальцев.
Империя будет править миром, а вокруг конечно будут скакать папуасы ))))))
 
Ishim:

на може нет надёжи)), кроме цены ничего не смотрю. ТС тестится на входах в откат, а не тупое сидение по тренду - и только тогда увеличится преимущество в пунктах ТФ Н1 перед Д1. (а если нет то тогда зашол на Д1 и ушол....)

 

Учитель, у меня вопрос. Есть у меня один знакомый, блохолов, сольнул он фунт около 71, точно не помню сколько, но чуть выше 71, могу поспрошать, глянул через пару дней он, оставлю говорит эту сделку в среднесрок, держит пока ее. Так вопрос - он тупой?... 

 
stranger:

Дело не в этом, если он видит откаты - то будет их торговать, если нет то остаётся Д1. (вот мне не упало считать ну примерно скажу - из всего времени падания 70% приходится на откаты)
 

еще есть возможность прикоснуться к зелени:


 
Ishim:
Дело не в этом, если он видит откаты - то будет их торговать, если нет то остаётся Д1. (вот мне не упало считать ну примерно скажу - из всего времени падания 70% приходится на откаты)
Дело в том. Мож кто взял еще 15 фигур по фунту за время его падения, на откатах то?
 

Если хочешь прибыль в пунктах -
Не сиди по тренду тупо,
А тестируй на откатах входы
И смотри на цену.

Если може без надежи -
H1 без преимуществ.
В позе лотоса душевно
В Д1 зайди и выйди.

