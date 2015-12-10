FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 394
...
Успехов.
может он про Оанду говорит.
на 24 и правда много днём было отложек .
Может кто в курсе ... На рисунке вопрос.
Спасибо !
на може нет надёжи)), кроме цены ничего не смотрю. ТС тестится на входах в откат, а не тупое сидение по тренду - и только тогда увеличится преимущество в пунктах ТФ Н1 перед Д1. (а если нет то тогда зашол на Д1 и ушол....)
да Спасибо!
душевно ))))
Конечно, империя развалится. Ее существование в современном мире сродни существованию колонии неандертальцев.
Учитель, у меня вопрос. Есть у меня один знакомый, блохолов, сольнул он фунт около 71, точно не помню сколько, но чуть выше 71, могу поспрошать, глянул через пару дней он, оставлю говорит эту сделку в среднесрок, держит пока ее. Так вопрос - он тупой?...
еще есть возможность прикоснуться к зелени:
Дело не в этом, если он видит откаты - то будет их торговать, если нет то остаётся Д1. (вот мне не упало считать ну примерно скажу - из всего времени падания 70% приходится на откаты)
Если хочешь прибыль в пунктах -
Не сиди по тренду тупо,
А тестируй на откатах входы
И смотри на цену.
Если може без надежи -
H1 без преимуществ.
В позе лотоса душевно
В Д1 зайди и выйди.