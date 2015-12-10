FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 82
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
рано ((
Надо 200 пп на просадку оставлять.
Лаконичнее )))) всё развлекаетесь ?
Так да, вот надо чифа солить и солю, второй заход сделал. А рубль то вообще не жилец(
Н4 явно противоречит этой затее
ТР 1.6060
да у меня на 20 000 хватит...
рано ((
Так да, вот надо чифа солить и солю, второй заход сделал. А рубль то вообще не жилец(