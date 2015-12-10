FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 82

Новый комментарий
 
Speculator_:
рано ((
[Удален]  
stranger:
2014.11.05 17:18:29.828 '190627': order #136862283 sell 0.1 USDCHF at 0.96543 was modified -> sl: 0.96713 tp: 0.00000

я фунтика запродал часиком раньше. болтается как ... пенопласт )))
 
_new-rena:
 
Надо 200 пп на просадку оставлять.
[Удален]  
Ishim:
рано ((
а он слушает тока... пропил и статью не пишет. депрессия...
[Удален]  
Speculator_:
Надо 200 пп на просадку оставлять.
да у меня на 20 000 хватит...
 
Ishim:
Лаконичнее )))) всё развлекаетесь ?

Так да, вот надо чифа солить и солю, второй заход сделал. А рубль то вообще не жилец(

[Удален]  
Ilij:

Н4 явно противоречит этой затее

ТР 1.6060

сегодня не выбъет. завтра скорее всего, потому что новости там и тут - как небо и земля ))))
 
_new-rena:
да у меня на 20 000 хватит...
угадал у меня то же )))))
 
Ishim:
рано ((
 
stranger:

Так да, вот надо чифа солить и солю, второй заход сделал. А рубль то вообще не жилец(

по рублю 45 потолок ))))))))))) давно как то уже озвучивал. (Да! и пиндостан не цент мира - смотрите вместе с ними не обкакайтесь)
1...757677787980818283848586878889...871
Новый комментарий