Ilij:
Вы талдычите, а у меня депо растет...
О, сын мой, про растет ты и не знаешь, вот когда жахнешь от уровня - вот это растет)))
 
Ishim:
  дык меня бы с работы выгнали (((( (5-15 мин. нечего там гадать)
Так я на нее и не хожу)))
 

дарю...

 
stranger:
Так я на нее и не хожу)))
молодец!
 
Ilij:

и ты молодец!
 
Ilij:

Мало нарисовал, слишком крупные графики смотришь, сделай свечи раза в три меньше

 

 

stranger:

Только они постоянно меняются, уровни и и следить за ними напряжненько, еще неделю по евро повыкладываю, по ней труднее всего, кстати, а дальше только фунт и ауди.

 

Здесь еще и палку на стопы кинули

редиски....

))))

всё, нету ужо стоопов. матьматика есть, а стопов ужо не видно...

 
stranger:

Евроена селл, ТР 147.26
stranger:

дак у него талант пропадает, а может продолжение есчо где то дальше, на других мониторах. Ну как в кино - 250 мониторов и ппц депозиту...
 
Ilij:
Вы талдычите, а у меня депо растет...
вот и я тоже удивляюсь.... 
