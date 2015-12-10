FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 590
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы талдычите, а у меня депо растет...
дык меня бы с работы выгнали (((( (5-15 мин. нечего там гадать)
дарю...
Так я на нее и не хожу)))
дарю...
дарю...
Мало нарисовал, слишком крупные графики смотришь, сделай свечи раза в три меньше
Только они постоянно меняются, уровни и и следить за ними напряжненько, еще неделю по евро повыкладываю, по ней труднее всего, кстати, а дальше только фунт и ауди.
Здесь еще и палку на стопы кинули)
редиски....
))))
всё, нету ужо стоопов. матьматика есть, а стопов ужо не видно...
Мало нарисовал, слишком крупные графики смотришь, сделай свечи раза в три меньше
Мало нарисовал, слишком крупные графики смотришь, сделай свечи раза в три меньше
Вы талдычите, а у меня депо растет...