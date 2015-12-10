FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 542
1.26 пока....(скорее всего будет 2 волны)
кроме пипсы - согласен.
Представляешь - до сих пор не смог написать ни одного пипсовщика, всё мне слив в его стратегии мерещится ))))
штук 20, минимум )
тебе же Стренд предлагал индикатор объёбв написать - вот там пипса! (да какая жирная!!) (или вот что я тебе показывал - пробойники хаёв лоев - ТП 5пп. СЛ 10. - ну короче надо это всё на истории гонять - подбирать параметры)
не, щас бесполезняк. как тока включаешь пипсовочное что то, кукл уже в ладоши хлопает, даже если это только индикатор, не говоря уже о советнике...
Писать в нинзю - две антипричины: проста не умею и не хочу, т.к. это не то что будет на пользу.
просто ты не в настоящем, а в 5 минутах прошлых ))))))))))))) . дождик собирался но не начался (прогноз не сбылся), а где тут настоящее?
я смотрю Н1.
а в какую нужно?
нарисуйте еврофунта, сравним, кто из нас КУКЛ
входы, цели
как раз среднесрок выйдет...
Рисовать ничего не нужно в первую очередь. Ищешь только хорошие сделки, от хороших уровней, вот такие, например
Часть закрываешь на первой поддержке, вторая в бу. После переведения сделки в бу твое депо без нагрузки опять, ищи новые сделки.
А Шамана, с его торговлей коррекций не слушай, это путь в никуда.
Разберись почему и как движется рынок, найди хорошие точки входа, чтобы понимал почему и зачем вошел, а не "палки"))) В МТ хорошо только картинки рисовать, больше там ничего нет, голимый лохотрон)
