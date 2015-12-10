FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 542

Ishim:
1.26 пока....(скорее всего будет 2 волны)
штук 20, минимум )
 
_new-rena:

кроме пипсы - согласен.

Представляешь - до сих пор не смог написать ни одного пипсовщика, всё мне слив в его стратегии мерещится ))))

тебе же Стренд предлагал индикатор объёбв написать - вот там пипса! (да какая жирная!!) (или вот что я тебе показывал - пробойники хаёв лоев - ТП 5пп. СЛ 10. - ну короче надо это всё на истории гонять - подбирать параметры)
 
я смотрю Н1.
Ishim:
тебе же Стренд предлагал индикатор объёбв написать - вот там пипса! (да какая жирная!!) (или вот что я тебе показывал - пробойники хаёв лоев - ТП 5пп. СЛ 10. - ну короче надо это всё на истории гонять - подбирать параметры)

не, щас бесполезняк. как тока включаешь пипсовочное что то, кукл уже в ладоши хлопает, даже если это только индикатор, не говоря уже о советнике...

Писать в нинзю - две антипричины: проста не умею и не хочу, т.к. это не то что будет на пользу.

 
Ishim:
просто ты не в настоящем, а в 5 минутах прошлых ))))))))))))) .  дождик собирался но не начался  (прогноз не сбылся), а где тут настоящее?
А ты уже в опе)))
то же самое увидишь на Н4 и Д1
 
Ilij:

а в какую нужно?

нарисуйте еврофунта, сравним, кто из нас КУКЛ

входы, цели

как раз среднесрок выйдет...

Рисовать ничего не нужно в первую очередь. Ищешь только хорошие сделки, от хороших уровней, вот такие, например

Часть закрываешь на первой поддержке, вторая в бу. После переведения сделки в бу твое депо без нагрузки опять, ищи новые сделки.

А Шамана, с его торговлей коррекций не слушай, это путь в никуда. 

Разберись почему и как движется рынок, найди хорошие точки входа, чтобы понимал почему и зачем вошел, а не "палки"))) В МТ хорошо только картинки рисовать, больше там ничего нет, голимый лохотрон)

 

 

 
Там про пипсу и речи не было.
ну щас хоть кое что, а раньшееееее - ....
смотрю на форе - рубль 54,22, в банке пока што покупка - 55.2. если фора прыгнет на пару рублей вверх - чо тогда буде?
