FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 256
предложу, например, интересное дело
автоматизировать свою торговую стратегию.
Есть торговая стратегия? Набор правил? - Можно автоматизировать (теоретически) =)
в ТА конечно заработок от лота зависит
Вот от 50 и надо его зарядить)
абсолютно всё !!! единственное - стратегия может получиться та же, но с другим подходом, т.к. иногда не получается. к примеру уровни не сможешь нарисовать советником, а посчитать - сможешь
все уровни считаются советником. За это время, описали уже минимум 3-и способа определения уровней.
и все они совпадают с показываемыми тут на форуме
и все они между собой в +- точно показывают уровень
И убыток тоже
тут, ищут движухи большие хода.
Высоковато до 50 броском..........а вот 47500 это серьёзно-лимит стоит,на скрине не видно.
Дык найти движуху с большим ходом не проблема. Проблема в том, что может оказаться против шерсти.
это основное.
лично я сгенерировал порядка 100 антикризисных стратежек, сначала на бумагу а потом начал над ними издеваться в тестере. так и рожал. от каждой брал лучшее, если присутствовал смысл
Передумал закрою продажу и куплю!