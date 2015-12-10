FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 256

IRIP:

предложу, например, интересное дело

автоматизировать свою торговую стратегию.

 

Есть торговая стратегия? Набор правил? - Можно автоматизировать (теоретически) =) 

абсолютно всё !!! единственное - стратегия может получиться та же, но с другим подходом, т.к. иногда не получается. к примеру уровни не сможешь нарисовать советником, а посчитать - сможешь
 
Ishim:
в ТА конечно заработок от лота зависит
И убыток тоже
 
stranger:
Вот от 50 и надо его  зарядить)
Высоковато до 50 броском..........а вот 47500 это серьёзно-лимит стоит,на скрине не видно.
 
_new-rena:
IRIP:

ну вот и гут. а дальше - расторговать их повыгоднее и не забыть продумать как ошибку выбить из торговли, если вдруг затянет в омут
 
Reshetov:
И убыток тоже
постедний писк! тут, ищут движухи большие хода.
 
Ishim:
тут, ищут движухи большие хода.
Дык найти движуху с большим ходом не проблема. Проблема в том, что может оказаться против шерсти.
 
gnawingmarket:
Высоковато до 50 броском..........а вот 47500 это серьёзно-лимит стоит,на скрине не видно.
..........А вообще,если EVRAUD(ом) повыше бы зарядиться,то до 31 как два пальца..................
Reshetov:
Дык найти движуху с большим ходом не проблема. Проблема в том, что может оказаться против шерсти.

это основное.

лично я сгенерировал порядка 100 антикризисных стратежек, сначала на бумагу а потом начал над ними издеваться в тестере. так и рожал. от каждой брал лучшее, если присутствовал смысл

 

 

Передумал закрою продажу и куплю!   

