FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 519

Новый комментарий
 
Ilij:

понедельник - день тяжелый...

купил фунтика на пробу:


и я 
 

зайду, пожалуй...

если продернут вверх, то до 6189:


торкнет тейк, не торкнет  -  вот в чем вопрос...


 
zoritch:

rouble's fallin', folks... i got no reason keepin' livin' anymore...

help me with my insane wife who get me crawlin' and so on...

I oughtta not let my prosperity fade to grey...

point of no return... tight as a  tourniquet... 

Не убивайся так)))
 
zoritch:

rouble's fallin', folks... i got no reason keepin' livin' anymore...

help me with my insane wife who get me crawlin' and so on...

I oughtta not let my prosperity fade to grey...

point of no return... tight as a  tourniquet... 

My dear friend, I sympathize with your grief. You will be helped by God!
 
Это русская ветка форума. Пожалуйста пишите на русском.
 
IRIP:
и я 
понедельник - день хороший!;-)
 
barabashkakvn:
Это русская ветка форума. Пожалуйста пишите на русском.
Поддерживаю.
 
Evgen-ya1:
понедельник - день хороший!;-)

Отличный, вот только ГУРЫ не совтуют торговать в понедельник, пятницу и другие дни недели)))

Fisht_1, фунт взял? 

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
stranger:
Отличный, вот только ГУРЫ не совтуют торговать в понедельник, пятницу и другие дни недели)))
а кто у нас ГУРЫ? Хочу познакомиться))))) дабы совета спросить// неплохо сегодня евроена вела
 
Evgen-ya1:
а кто у нас ГУРЫ? Хочу познакомиться))))) дабы совета спросить// неплохо сегодня евроена вела
Ну, у нас только один, Ишимка, бедные мы, а так их на каждом углу, герчики, фуллеры и т.д. и т.п.)))
1...512513514515516517518519520521522523524525526...871
Новый комментарий