FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 519
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
понедельник - день тяжелый...
купил фунтика на пробу:
зайду, пожалуй...
если продернут вверх, то до 6189:
торкнет тейк, не торкнет - вот в чем вопрос...
rouble's fallin', folks... i got no reason keepin' livin' anymore...
help me with my insane wife who get me crawlin' and so on...
I oughtta not let my prosperity fade to grey...
point of no return... tight as a tourniquet...
rouble's fallin', folks... i got no reason keepin' livin' anymore...
help me with my insane wife who get me crawlin' and so on...
I oughtta not let my prosperity fade to grey...
point of no return... tight as a tourniquet...
и я
Это русская ветка форума. Пожалуйста пишите на русском.
понедельник - день хороший!;-)
Отличный, вот только ГУРЫ не совтуют торговать в понедельник, пятницу и другие дни недели)))
Fisht_1, фунт взял?
Отличный, вот только ГУРЫ не совтуют торговать в понедельник, пятницу и другие дни недели)))
а кто у нас ГУРЫ? Хочу познакомиться))))) дабы совета спросить// неплохо сегодня евроена вела