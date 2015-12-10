FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 401

Ishim:
ну можешь маленько потроллить ))))

Брат, друг, Ишим - залепи голосовалку по данной теме плиз, если знаешь как! :-) 

Уж интересно очччень!  

 
R0MAN:

Продолжаю следовать стратегии... :-)

http://clip2net.com/s/joRpB5 

Неужели безоткатный отлив на столько???????????????????????? 

На этом клипнете что то ничего не открывается.
 
stranger:
На этом клипнете что то ничего не открывается.

Ща скрин выложу

 
 
R0MAN:

мне ваша тема до одного места ))) (и не брат я вам, клоуны)
 
И Роман клоун?))) Ну, Учитель, вам с профессором отдельную ветку надо)
stranger:
Сразу лось - и свободен.
подождииии, рано обрадовались, иш-шо не вечор...
 
А я считал, что мы скорефанились... :-(

Всегда внимал твоим рекомендациям и  им следовал... :-(

 
stranger:
И Роман клоун?))) Ну, Учитель, вам с профессором отдельную ветку надо)
рубль продаёт , падла!
 
_new-rena:
подождииии, рано обрадовались ишо не вечор...
Залепи голосовалку... плиз. 
