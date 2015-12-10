FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 416
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А выдержит ли ваша техника дагональное вывешивание?
А выдержит ли ваша техника дагональное вывешивание?
За ....
А выдержит ли ваша техника дагональное вывешивание?
А спред по лиловому нормальный
Мне нужно уточнить это в офисе )))
Уважаемый Артикулsan,а можно Вас попросить переложить в мантр рецепт лечения геморроя?
Очень хочется одновременно-приобщиться к высокому восточному исскуству,сделать рецепт более запоминающимся для школьников и посмеяться,но с пользой. Спасибо.
А выдержит ли ваша техника дагональное вывешивание?
Учитель, не совсем понятно выражение. Это новая стратегия?
Так вот и спрашиваю, молчит. Как говорит Учитель, дятлов всегда хватает) Это я про себя если шо)Сл 10пп
На 2365 поддержка, цена ткнула ниже, под ней и купил, в таких местах и с такими стопами не покупать, то нах и жить.
Приветик !
Классный рисуночек !
Я покупаю после перелоу или за лоу . Стараюсь покупать.
Но вчера вечером что-то торкнуло и купил . В итоге стоп 10п. Как-бы не жалко, но всё-же психологически не комфортно.
И всё же как было ранее сказано ...цель Еврочки на 2150 , а там осмотреться и найти ещё чего-нить. И от чего-нить покупать конским лотом.
Спасибо !
Та не, это хорошая трава))))
Где-то был.............а вот