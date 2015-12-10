FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 416

Новый комментарий
 
Ishim:
А выдержит ли ваша техника дагональное вывешивание?
Диагональный переворот с переподвывешиванием?
 
Ishim:
А выдержит ли ваша техника дагональное вывешивание?

За .... 

 
Ishim:
А выдержит ли ваша техника дагональное вывешивание?
Мне нужно уточнить это в офисе )))
 

А спред по лиловому нормальный

 

 
artikul:
Мне нужно уточнить это в офисе )))
Не обращай внимания, опять курнул)
 

Уважаемый Артикулsan,а можно Вас попросить переложить в мантр рецепт лечения геморроя?

Очень хочется одновременно-приобщиться к высокому восточному исскуству,сделать рецепт более запоминающимся для школьников и посмеяться,но с пользой. Спасибо. 

[Удален]  
Ishim:
А выдержит ли ваша техника дагональное вывешивание?
Учитель, не совсем понятно выражение. Это новая стратегия?
 
_new-rena:
Учитель, не совсем понятно выражение. Это новая стратегия?
Та не, это хорошая трава))))
 
stranger:

Так вот и спрашиваю, молчит. Как говорит Учитель, дятлов всегда хватает) Это я про себя если шо)

Сл 10пп

 
При
stranger:
На 2365 поддержка, цена ткнула ниже, под ней и купил, в таких местах и с такими стопами не покупать, то нах и жить.

Приветик !
Классный  рисуночек !

Я покупаю после  перелоу или  за лоу . Стараюсь покупать.
Но вчера вечером  что-то  торкнуло  и купил  . В итоге  стоп 10п. Как-бы не  жалко, но  всё-же психологически не комфортно.

И всё же  как  было  ранее сказано ...цель  Еврочки  на 2150 , а там осмотреться  и найти  ещё  чего-нить. И от  чего-нить  покупать конским лотом.

Спасибо !
 
stranger:
Та не, это хорошая трава))))

Где-то был.............а вот

 

1...409410411412413414415416417418419420421422423...871
Новый комментарий