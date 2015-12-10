FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 511
Человек просто лупит минимальным лотом по отношению к депо и тупо пересиживает, выкладывая стейт с линией баланса, а эквити тем временем упирается в .....)
Все это старо как мир, судьбу нескольких паммов наблюдали)))
А входит тогда когда пятка левой задней ноги зачешется)
А так поумничать ОН любит)))))))
может и будет тысячекратный, я не знаю не пробовал ((
доп. ну если о себе сказать нечего пиши обо мне )))
Я не о тебе, а тебе, муйню то морозить нех))) Я ЗНАЮ, ВИЖУ))) Скромнее надо быть, таваристч)))
доп. я всегда пишу о рынке , о ТА, о тебе не пишу до тебя мне дела нет.
Нуемае, если человек пишет что у него есть тс с тысячекратной прибылью, что обязательно что ли его ловить на вранье? Ну это гипербола, непонятно что ли. Я в том смысле, что без стопов я тоже могу показать очень хорошие результаты. Может и тысячекратный, я не знаю, не пробовал )
"О рынке" ты пишешь: вы все клоуны, а знаю что и как только я))))
я пишу правду
Так я знаю, О....))) Так потому и спрашиваю, если ты все знаешь так почему у тебя баи вверху висят без стопов?))))))))))))))) Ты знал что так будет?
Или просто клоун?
я пишу правду
Ишим, две-десять сделок - это не повод подводить итоги и ставить точку
Что будешь делать, если всё-таки цена тебя вокруг пальца обведёт?
..........
А герчик практик
Угу. Ни вам открытого счета, ни мониторинга, ни сделок.
Жжоте
Он за одну лекцию минимум по 10к баксов берет, на кой черт ему торговать, если поток лохов не иссякаем?