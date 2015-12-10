FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 588
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
отлично, а я еще сделочку поищу...
Ты там хотел еще чего то протестировать, куды ж мы без тебя кормилец....
ну так что - остановилась купил 2380 (стоп 100пп - давно уж не было)
последние 3 месяца. (что то мне кажется щёт перегружаю)
Да, да метнись по деревне)
последую совету...
ну так что - остановилась купил 2380 (стоп 100пп - давно уж не было)
последние 3 месяца. (что то мне кажется щёт перегружаю)
А спасибо?) тп куда поставил? 2550 и 26, выбирай)
последую совету...
26.15 - но всё может отменится (в любое время)
Это все равно что евру купить) Один в один.
GBPCAD селл, ТР 8048...
Да, Сенсей, места здесь стремные, это последняя поддержка была)