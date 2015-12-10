FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 236

Новый комментарий
 
_new-rena:
я зеленую имел ввиду
2401
 

Вот думаю может жахнуть на все депо???

Если ложное пробитие, то вверх ему


[Удален]  
stranger:
2401
2391 и мартини на взлётах, если будут
 
_new-rena:
2391 и мартини на взлётах, если будут
Так конечно будут, если оно мудила продало и ждет пока ему на хвост нападают.
[Удален]  
stranger:
Так конечно будут, если оно мудила продало и ждет пока ему на хвост нападают.
этим евра и отличается - оборот не хилый, колбасня с выносом мозга. на прошлой неделе 3 дня мозги выносили. дак у меня в паровозе больше 10-ти ордеров к цели приехало.... зато и профит соответствующий
 

селлки для баек...


 

Поколбасился и пошёл кросс к цели:

 

Не забыть бы чему Рена учил-валюта с валютой=мажор,мажор с мажором=кросс.................................................. 

 
Тут главное не впасть в старческий маразм и довериться какому-нибудь индикатору или поверить в какое-нибудь правило.
 
 
gnawingmarket:
Тут главное не впасть в старческий маразм и не довериться какому-нибудь индикатору или поверить в какое-нибудь правило.

Смотри, щас Сенсей прийдет)))

Кан, дело твое, но по моему зря.

Ладно, таймаут до амеров, сил нет смотреть на "движение" евро, последняя сделка по нему, потом просто уберу из терминала.

1...229230231232233234235236237238239240241242243...871
Новый комментарий