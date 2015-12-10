FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 236
я зеленую имел ввиду
Вот думаю может жахнуть на все депо???
Если ложное пробитие, то вверх ему
2401
2391 и мартини на взлётах, если будут
Так конечно будут, если оно мудила продало и ждет пока ему на хвост нападают.
селлки для баек...
Поколбасился и пошёл кросс к цели:
Не забыть бы чему Рена учил-валюта с валютой=мажор,мажор с мажором=кросс..................................................
Тут главное не впасть в старческий маразм и не довериться какому-нибудь индикатору или поверить в какое-нибудь правило.
Смотри, щас Сенсей прийдет)))
Кан, дело твое, но по моему зря.
Ладно, таймаут до амеров, сил нет смотреть на "движение" евро, последняя сделка по нему, потом просто уберу из терминала.