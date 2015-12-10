FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 305
суть главно - крупняк всяко разторгуют (тока это заметил)..., остальное тама лажа полная. уровень конечно считать надо, его нигде не покажут и не соберут стока инфы, скока есть в самой котировке
Уровень считать не надо, его смотреть надо, его цена показывает, математика тут не катит.
а где он есть ?
согласен - часть в ниндзе, часть на оанде, часть ещё где то... ну я не хочу так бесконечно кругозор свой расширять
На графике он, открой месяц того же фунта и кинь горизонтали на 1.63 и 1.6310 и увидишь.
Уровень считать не надо, его смотреть надо, его цена показывает, математика тут не катит.
вот и еще один пошел помалу:
Привет всем!!!
Что покупаем, что продаём, какие новости свежие?
Ну вот на сегодня так получилось, цель вообщем достигнута, что ставил с начала недели, завтра выходной
А более развернутую, подробную статистику можешь выложить?
Ну вот, если я правильно понял, на счет было зачислено в понедельник 366 р (весь стейт с понедельника)
«Если ОПЕК не станет сокращать добычу, котировки нефти могут рухнуть до $70 за 1 барр. Тем самым под давлением окажутся сырьевые валюты», – отметили аналитики Lloyds Bank.
«Нефть может упасть еще на $10 после решения ОПЕК не сокращать квоты на добычу нефти»
Что есть сырьевые валюты? =)