FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 305

_new-rena:

суть главно - крупняк всяко разторгуют (тока это заметил)..., остальное тама лажа полная. уровень конечно считать надо, его нигде не покажут и не соберут стока инфы, скока есть в самой котировке

Уровень считать не надо, его смотреть надо, его цена показывает, математика тут не катит.
stranger:
а где он есть ?

согласен - часть в ниндзе, часть на оанде, часть ещё где то... ну я не хочу так бесконечно кругозор свой расширять

 
_new-rena:

На графике он, открой месяц того же фунта и кинь горизонтали на 1.63 и 1.6310 и увидишь.
stranger:
ну да, и я о том же
 
stranger:
вот и еще один пошел помалу:


 

Привет всем!!!

Что покупаем, что продаём, какие новости свежие?

 

Ну вот на сегодня так получилось, цель вообщем  достигнута, что ставил с начала недели, завтра выходной


 
Spekul:

А более развернутую, подробную статистику можешь выложить? 
 
IRIP:
Ну вот, если я правильно понял, на счет было зачислено в понедельник 366 р (весь стейт с понедельника)


 

«Если ОПЕК не станет сокращать добычу, котировки нефти могут рухнуть до $70 за 1 барр. Тем самым под давлением окажутся сырьевые валюты», – отметили аналитики Lloyds Bank.
«Нефть может упасть еще на $10 после решения ОПЕК не сокращать квоты на добычу нефти»

 

Что есть сырьевые валюты? =) 

