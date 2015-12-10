FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 332
он давно въехал (и думаю тренд он видит - взять не может - как в зеркале)
Сам ты, Вася, в зеркале, в декабре жди сюрпризы.
Нарциссизм еще не утомил, все вокруг дураки, один я весь из себя?
Двое вас таких, ты да профессор, все грааль ищете.
Стратегия Стренжа основана на уровнях поддержки и сопротивления. Это две горизонтальки. Стопы у него выше или ниже этих горизонталек. Вроде бы нормально, но не понятно - какой из 2-х уровней будет пробит, а какой нет, т.к. он не учитывает в своей стратегии тренд и относится к такому понятию скептически. А если бы учел, тогда бы въехал, что уровень, который стоит по тренду вероятнее всего будет пробит и стоп там - это заранее облом и должен быть как минимум тейком. при этом, пробитый уровень автоматически меняет свою роль и никуда не исчезает.
Стопы он использует тока потому, что торгует руками.
Правильно он торгует, респект и уважуха, и не по уровням, а по зонам, на D1 и выше зона с первого раза пробивается очень редко, а если хай не пробили пойдем долбить лоу
в зоне тренд обычно заканчивается, разворачивается
Он учитывает в своей стратегии тренд, но когда покупают прямо перед сильным сопротивлением и солят перед поддержкой, в надежде на пробитие, то смотрит на таких челов как на больных. Евро от 40 падает, нет там я буду покупать, а вот здесь, у поддержек, я буду солить, идиотизм. Шаману пох конечно, на демо висяки в попу не жмут. Ему главное выпендриться, а на демо что заработаешь.
А стопы я использую всегда, исключение в тихие часы, когда нет скачек и есть возможность следить. Вот какой больной здесь чиф покупает? Когда на 87 Север говорил - покупайте, солили, все как всегда.
Квинто,что звёзды по золоту и серебру говорят? .....Ты Ганн(ом) увлекаешься-Я заметил.
Квинто,что звёзды по золоту и серебру говорят? .....Ты Ганн(ом) увлекаешься-Я заметил.
Просто в локе есть еще куча плюсов) просто надо правильно их готовить и любой счет можно вывести из просадки (помочь например инвестору, который решил сам поторговать)).... вот у меня счет одного их таких трейдеров.. короче было 2К стало 300дол и минус еще на данный момент 180 ))) вот попросили вывести к первоначальному состоянию....))) что я сделал сначала так это на уровне 2385 раскрыл все локи и на прибыль зафиксированную по селам зафиксировал такой же убыток по баям ( то есть не по лотам а по балансу) - итог пока таков что минус остался, но рынок с точки зрения рисков находится в точке разворота и лот уменьшился - увеличилась маржа. Пробьет минимум опять лок сделаю. и так далее пока не будет перелома по цене - тогда добавлю в бай.. ну примерно так.. не знаю кто что понял)))
Тааак. Квинто, не ожидал я такого.
В локе единственный плюс в том, что там ты теряешь двойной спред в лучшем случае. А сам лок работает следующим образом - допустим по байке ты взял, а селлка при этом хапнула на себя такой же минус, который ты будешь пережидать. Так селлку надо было открыть после байки. Прописные истины однако....
Третий плюс в том что рынок - это и есть лок. Открыв лок, ты уже вне игры, на тебя даже и внимания не обращают как на трейдуна. Ты помощник кукла в данном случае. Причем кукл всё также против тебя.
Физический смысл лока в том, что один продал, а другой купил, при этом комиссия уходит рынку. Твой лок у тебя эту комиссию отдал. В чем заключается плюс в в твое депо?
Если, если.... Это же гадание на кофейной гуще. И при чем тут ТФ?
Пако, ты не работаешь на кукла?