FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 864
спорно =)
Шо ж там спорного то?)
я скажу проще=) внизу ещё есть долги, но торговать в них я не буду, буду торговать от этих долгов=)
Так цена к ним напрямик не ломонется же)))
На скрине, в левой части справа, сопротивления.
А чего это рубль сегодня не торгуется?
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/268827
Удержать одну осторожную сделку на покупку с целью отыграть пятую волну коричневого уровня не хочешь?
Лосей разного уровня он отыграет)))
где такое есть?
Да уже сто раз ссылки кидали, на СМЕ.
Евра совсем подохла)))
Профессор, пните ее, ногой)))
Да, экспериментировал как-то с соц.сетями.