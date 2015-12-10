FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 864

Myth63:
спорно =)

Шо ж там спорного то?)

 

stranger:

Шо ж там спорного то?)

 

я скажу проще=) внизу ещё есть долги, но торговать в них я не буду, буду торговать от этих долгов=)
 
Myth63:
я скажу проще=) внизу ещё есть долги, но торговать в них я не буду, буду торговать от этих долгов=)

Так цена к ним напрямик не ломонется же)))

На скрине, в левой части справа, сопротивления. 

А чего это рубль сегодня не торгуется? 

 

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/268827

 

stranger:

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/268827

 

Удержать одну осторожную сделку на покупку с целью отыграть пятую волну коричневого уровня не хочешь?


stranger:

Шо ж там спорного то?)

где такое есть?
_new-rena:

Удержать одну осторожную сделку на покупку с целью отыграть пятую волну коричневого уровня не хочешь?


Шоколадный глаз )))
 
_new-rena:

Удержать одну осторожную сделку на покупку с целью отыграть пятую волну коричневого уровня не хочешь?


Лосей разного уровня он отыграет)))

_new-rena:
где такое есть?

Да уже сто раз ссылки кидали, на СМЕ. 

 

Евра совсем подохла)))

Профессор, пните ее, ногой))) 

 
tol64:
Да, экспериментировал как-то с соц.сетями. 
Скинул.
