FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 330
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Стратегия Стренжа основана на уровнях поддержки и сопротивления. Это две горизонтальки. Стопы у него выше или ниже этих горизонталек. Вроде бы нормально, но не понятно - какой из 2-х уровней будет пробит, а какой нет, т.к. он не учитывает в своей стратегии тренд и относится к такому понятию скептически. А если бы учел, тогда бы въехал, что уровень, который стоит по тренду вероятнее всего будет пробит и стоп там - это заранее облом и должен быть как минимум тейком. при этом, пробитый уровень автоматически меняет свою роль и никуда не исчезает.
тоже заметил когда начал их ставить совой, потом убрал. это видимые цели и некоторое объяснение поведения цены
вдоль тейка цена ползла часами...
Это не стратегия - это элемент я называю "разгрузка флета", когда цена возвращается к наторговке и закрывает не нужные ей ордера по бу. Согласен с тем, что это работает постоянно при разных рабочих паттернах - но в основном на мелких тф до Н1 (выше это лотерея). Для рабочей ТС это бесполезный элемент - конечно если это совпадёт с паттерном (например границей канала) то это вход или выход - по обстоятельствам.
я это ещё давно заметил когда средние МА тестил (зная текущее состояние рынка - можно по МА торговать думаю что да же и ботом - Артикул чуть не нашол жадность его сгубила)
я давно этого заметить не мог, т.к. поставил их впервые)))
вывод какой напрашивается - тейк закрывается ручками раньше чем он наступит, а стоп - позже... лично я поэтому за АТС
Стратегия Стренжа основана на уровнях поддержки и сопротивления. Это две горизонтальки. Стопы у него выше или ниже этих горизонталек. Вроде бы нормально, но не понятно - какой из 2-х уровней будет пробит, а какой нет, т.к. он не учитывает в своей стратегии тренд и относится к такому понятию скептически. А если бы учел, тогда бы въехал, что уровень, который стоит по тренду вероятнее всего будет пробит и стоп там - это заранее облом и должен быть как минимум тейком. при этом, пробитый уровень автоматически меняет свою роль и никуда не исчезает.
Стопы он использует тока потому, что торгует руками.
ну, это уж кому как повезёт...
ты продашь - тебя по бу закроют - будешь тут же ещё раз продавать? (то то чистая психология - отсутствие логики! )
я ручками уж давно ни ни.
также закрытие по бу тоже считаю баловством и напрасно потерянным временем в сочетании с ошибкой.
я давно этого заметить не мог, т.к. поставил их впервые)))
вывод какой напрашивается - тейк закрывается ручками раньше чем он наступит, а стоп - позже... лично я поэтому за АТС
он давно въехал (и думаю тренд он видит - взять не может - как в зеркале)
локи - баловство. по любому к ним Стренж возвращаться не собирается.