_new-rena:
Стратегия Стренжа основана на уровнях поддержки и сопротивления. Это две горизонтальки. Стопы у него выше или ниже этих горизонталек. Вроде бы нормально, но не понятно - какой из 2-х уровней будет пробит, а какой нет, т.к. он не учитывает в своей стратегии тренд и относится к такому понятию скептически. А если бы учел, тогда бы въехал, что уровень, который стоит по тренду вероятнее всего будет пробит и стоп там - это заранее облом и должен быть как минимум тейком. при этом, пробитый уровень автоматически меняет свою роль и никуда не исчезает.
Это не стратегия - это элемент я называю "разгрузка флета", когда цена возвращается к наторговке и закрывает не нужные ей ордера по бу. Согласен с тем, что это работает постоянно при разных рабочих паттернах - но в основном на мелких тф до Н1 (выше это лотерея). Для рабочей ТС это бесполезный элемент - конечно если это совпадёт с паттерном (например границей канала) то это вход или выход - по обстоятельствам.
 
_new-rena:

тоже заметил когда начал их ставить совой, потом убрал. это видимые цели и некоторое объяснение поведения цены

вдоль тейка цена ползла часами...

я это ещё давно заметил когда средние МА тестил (зная текущее состояние рынка - можно по МА торговать думаю что да же и ботом - Артикул чуть не нашол жадность его сгубила)
Ishim:
ну, это уж кому как повезёт и возможностей котировщику подкидывает...
Ishim:
я это ещё давно заметил когда средние МА тестил (зная текущее состояние рынка - можно по МА торговать думаю что да же и ботом - Артикул чуть не нашол жадность его сгубила)

я давно этого заметить не мог, т.к. поставил их впервые)))

вывод какой напрашивается - тейк закрывается ручками раньше чем он наступит, а стоп - позже... лично я поэтому за АТС

 
_new-rena:

Стопы он использует тока потому, что торгует руками.

он давно въехал (и думаю тренд он видит - взять не может - как в зеркале)
 
_new-rena:
ну, это уж кому как повезёт...
ты продашь - тебя по бу закроют - будешь тут же ещё раз продавать? (то то чистая психология - отсутствие логики! )
Ishim:
я ручками уж давно ни ни.

также закрытие по бу тоже считаю баловством и напрасно потерянным временем в сочетании с ошибкой.

 
_new-rena:

я давно этого заметить не мог, т.к. поставил их впервые)))

вывод какой напрашивается - тейк закрывается ручками раньше чем он наступит, а стоп - позже... лично я поэтому за АТС

Рынок начал меняться - цена стала ползти к стопу - всё ближе и ближе с каждой сделкой. (в ТП мало разбираюся - скорее всего будет зеркальная ситуация). Ещё очень важный элемент например в середине устоявшихся параметров (может ещё месяцев 5 торговать их) происходит, что то новость, форс-мажор и получается какой то выброс! И тут начинают - я говорил, я знал, смотрите это важный знак. На самом деле это ничего не значит.
 
Ishim:
он давно въехал (и думаю тренд он видит - взять не может - как в зеркале)
 
_new-rena:
локи - баловство. по любому к ним Стренж возвращаться не собирается.
это не совсем есть факт)
