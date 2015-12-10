FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 13
Сыну, нам про будущее не надо, щас то чего делать?))))
послезавтра третий день ? (как пить бросил)))) - шутка - классика!)
троллей в игноррр
Чего троллей то, ты по делу говори, а то какой вопрос такой и ответ))) Я же не спрашиваю сколько у тебя денег в карманах, вход хороший запости, да объясни как и почему и респект тебе)))
По евро же твоему все просто как два рубля, не закроется сегодня выше зеленой линии и лови его на 2140)
Чего троллей то, ты по делу говори, а то какой вопрос такой и ответ))) Я же не спрашиваю сколько у тебя денег в карманах, вход хороший запости, да объясни как и почему и респект тебе)))
По аудаад пока вверх. Жду с 10 октября
Евроауд тоже бай с целью целью
Первый 1.4407
Второй 1.460
условия входа только сейчас озвучил! (ждём пунктов 100-150 верняк! - тебе 2 недели напукивать не напукать ))))))))))))()
Да мы тебя цепляли. Ну как ищё - сам посуди ))) Где твоя красявая аватарка?
послезавтра третий день ? (как пить бросил)))) - шутка - классика!)
))))
Тогда рисуй не уровни, а движения цены чекань ))))
А зачем она здесь? скринами меряться? (мониторингов нет, ну здесь же Джентельмены))))(вот тут карта и попёрла))))))