FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 515

Новый комментарий
 
_new-rena:
я ему про то же и говорю. вроде считает ужо
есть старый контингент который всё прошол всё видал и т.д. (дискуссии с ними бессмысленны)
 
_new-rena:
он хочет спрятать
Так какие проблемы -  установить этому подокну высоту равную нулю.
[Удален]  
Reshetov:
Спланировать что угодно можно (никто не запрещает). Но у кукла свои планы.
ооо, это да. это тоже стратегия, но уже кукла, которая тоже помещается в рамки опыта.
 
Ishim:
есть старый контингент который всё прошол всё видал и т.д. (дискуссии с ними бессмысленны)
Ну дык. Чтобы стать гурой, нужны лохи необутые. Старый контингент на гуров никак не ведётся.
[Удален]  
barabashkakvn:
Так какие проблемы -  установить этому подокну высоту равную нулю.

ок. спросит, подскажу. а может быть уже мучает ))) спасибо!

вообще приятно, когда человек хочет и разбирается сам. натолкнуть на путь - это без проблем.

 
Reshetov:
Ну дык. Чтобы стать гурой, нужны лохи необутые. Старый контингент на гуров никак не ведётся.
 
_new-rena:

ок. спросит, подскажу. а может быть уже мучает ))) спасибо!

вообще приятно, когда человек хочет и разбирается сам. натолкнуть на путь - это без проблем.

Так сказать дать удочку, а не рыбу. Это верно. Очень хороший путь.
 
_new-rena:

Индикаторы бывают двух типов - с подокном и без. Если подокно есть, то его не уберешь.

Команды следующие, расположена в самом начале кода (одна из) :

у тебя какая? (верхняя - индюк в подокне)

У Меня команда верхняя,т.е. с подокном........
[Удален]  
Fisht_1:
У Меня команда верхняя,т.е. с подокном........

ответ нам дал модератор. там всё есть. нужно задать подокну высоту равную нулю. подокно останется, но его просто не будет видно.

намучаешься с этим, и всё - откроешь себе путь к программированию.

советую мучать на демо, предварительно сохранив первоначальный вариант индикатора.

 
Fisht_1:
У Меня команда верхняя,т.е. с подокном........
Нет никаких индикаторов ))) Это все нарисованые мечты о лучшей жизни )))
1...508509510511512513514515516517518519520521522...871
Новый комментарий