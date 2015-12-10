FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 515
я ему про то же и говорю. вроде считает ужо
он хочет спрятать
Спланировать что угодно можно (никто не запрещает). Но у кукла свои планы.
есть старый контингент который всё прошол всё видал и т.д. (дискуссии с ними бессмысленны)
Так какие проблемы - установить этому подокну высоту равную нулю.
ок. спросит, подскажу. а может быть уже мучает ))) спасибо!
вообще приятно, когда человек хочет и разбирается сам. натолкнуть на путь - это без проблем.
Ну дык. Чтобы стать гурой, нужны лохи необутые. Старый контингент на гуров никак не ведётся.
Индикаторы бывают двух типов - с подокном и без. Если подокно есть, то его не уберешь.
Команды следующие, расположена в самом начале кода (одна из) :
у тебя какая? (верхняя - индюк в подокне)
У Меня команда верхняя,т.е. с подокном........
ответ нам дал модератор. там всё есть. нужно задать подокну высоту равную нулю. подокно останется, но его просто не будет видно.
намучаешься с этим, и всё - откроешь себе путь к программированию.
советую мучать на демо, предварительно сохранив первоначальный вариант индикатора.
