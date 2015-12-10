FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 65

Sdimm:
лунь 1.340    1.280    
???
 
Bicus:
???
продай....
 
Bicus:

Бакс в ближайшей перспективе не обвалится. Экономика США на сегоднящний день самая мощная, нравится это кому или нет.

А то что будет через 100 лет - это мы не торгуем, правда же? 

Может и через 100, а может завтра, а поп...ть?)
 
Sdimm:
продай....
Так нет таких цен.
 
_new-rena:

Bicus, ну разве мы бы стали покупать компы такие?

А вы что-то попутали. Я ничего никому не предлагаю покупать.
дак я про то, что для торговли на фондах нужна инфа. IBM прекращает своё существование скорее всего.... не возможно же тянуть такой концерн, когда обороты в опе...
 
очипятался  1.1340    1.1280  )))
 
stranger:
Когда обвалят бакс, не если, а когда, денег не будет, только патроны и тушенка.

Чай, не ядрёная бомба, в миг не исчезнет. А там юань с рублём подтянутся.

Банки и биржи не идиоты придумали, чтобы из-за какого то бакса закопать честный способ отъёма денег.

не вижу проблем, чтобы напечатать. не впервой

тем более, чем дальше, тем виртуальнее, даже уже печатать не нужно. циферку придумал и гут!

вот тока золото подделать пока не смогли, всё ещё отличается. на грамм-два, но отличается)))) вычислили же, когда коснулось... за виртуальные его уже не купишь...

 
Понимаешь какое дело, в связи с техпрогрессом и повышением уровня грамотности, все больше идиотов понимают что они идиоты) 
