FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 65
лунь 1.340 1.280
???
Бакс в ближайшей перспективе не обвалится. Экономика США на сегоднящний день самая мощная, нравится это кому или нет.
А то что будет через 100 лет - это мы не торгуем, правда же?
продай....
Bicus, ну разве мы бы стали покупать компы такие?
А вы что-то попутали. Я ничего никому не предлагаю покупать.
Так нет таких цен.
Когда обвалят бакс, не если, а когда, денег не будет, только патроны и тушенка.
Чай, не ядрёная бомба, в миг не исчезнет. А там юань с рублём подтянутся.
Банки и биржи не идиоты придумали, чтобы из-за какого то бакса закопать честный способ отъёма денег.
не вижу проблем, чтобы напечатать. не впервой
тем более, чем дальше, тем виртуальнее, даже уже печатать не нужно. циферку придумал и гут!
вот тока золото подделать пока не смогли, всё ещё отличается. на грамм-два, но отличается)))) вычислили же, когда коснулось... за виртуальные его уже не купишь...
