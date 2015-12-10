FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 655
вообще забор по нем
че не продать евру ? ТР 2386 и ни какого гемора...
Склероз?))) Извините, Учитель, сам забыл как это называется, тоже не молод уже...
А куда ты профессора дел?
уровень такой есть - но он совсем не четкий, мы еще пунктир не взяли... сейчас мы в зоне покупок сидим...
кинут байщиков не по децки...
пара уже продана!!!
ВВП конференцию проведет на неделе и оля улю, лови гусей...
Помните, я вам про минимум 100% говорил? пост найти не могу, грохнули наверно.
Правда, я не думал, что так быстро.
... не байщиков/селлщиков сейчас кидают, и спекулянты тут не при чем.
Так вот завтра и продашь, не бойся, самураи и кенгопасы его не тронут)))
уровень такой есть - но он совсем не четкий, мы еще пунктир не взяли... сейчас мы в зоне покупок сидим...
Да
Да
у тебя скрин всё время как рояль - с клавишами. (что хочешь то и играй)
Так этот скрин с суботнего утра еще, все без изменений здесь.