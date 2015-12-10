FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 655

Новый комментарий
 
Ilij:

вообще забор по нем

че не продать евру ? ТР 2386 и ни какого гемора...

Так вот завтра и продашь, не бойся, самураи и кенгопасы его не тронут)))
 
Ilij:

вообще забор по нем

че не продать евру ? ТР 2386 и ни какого гемора...

у меня 1.23 (ну может чуть повыше - конкретно не буду писать)
 
stranger:

Склероз?))) Извините, Учитель, сам забыл как это называется, тоже не молод уже...

А куда ты профессора дел? 

он о стопе думает !
 
Ilij:

вообще забор по нем

че не продать евру ? ТР 2386 и ни какого гемора...

 

уровень такой есть - но он совсем не четкий, мы еще пунктир не взяли... сейчас мы в зоне покупок сидим...  

 
Ilij:

кинут байщиков не по децки...

пара уже продана!!!

ВВП конференцию проведет на неделе и оля улю, лови гусей...

Помните, я вам про минимум 100% говорил? пост найти не могу, грохнули наверно.

Правда, я не думал, что так быстро.

... не байщиков/селлщиков сейчас кидают, и спекулянты тут не при чем.

 
stranger:
Так вот завтра и продашь, не бойся, самураи и кенгопасы его не тронут)))
 
Silent:

Помните, я вам про минимум 100% говорил? пост найти не могу, грохнули наверно.

Правда, я не думал, что так быстро.

... не байщиков сейчас кидают, и спекулянты тут не при чем.

дык я им писал 1:100 )))))
 
IRIP:

 

уровень такой есть - но он совсем не четкий, мы еще пунктир не взяли... сейчас мы в зоне покупок сидим...  

Да

 

 
stranger:

Да

 

у тебя скрин всё время как рояль - с клавишами. (что хочешь то и играй)
 
Ishim:
у тебя скрин всё время как рояль - с клавишами. (что хочешь то и играй)

Так этот скрин с суботнего утра еще, все без изменений здесь.

 

1...648649650651652653654655656657658659660661662...871
Новый комментарий