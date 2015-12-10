FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 790

Новый комментарий
[Удален]  

http://www.tb.by/

Курсы обмена валют

23.12.2014
Валюта Покупка Продажа
USD/BYR 13760 11148
RUB/BYR 230 230
EUR/BYR 16850 13668


Думал фейк) прикалуются наверное для рекламы, а продажи бакса и евро нет.

Технобанк - Главная
Технобанк - Главная
  • tb.by
Валюта Покупка Продажа все курсы Валюта Покупка Продажа все курсы Вклад — денежные средства, внесённые физическим или юридическим лицом в финансовое учреждение или в предприятие на хранение, в рост или для участия в получении прибыли. Возобновляемая кредитная...
[Удален]  
А, ну да там комиссию влепили +30% на продажу. Чудеса короче)
[Удален]  
Kino:

http://www.tb.by/

Курсы обмена валют

23.12.2014
Валюта Покупка Продажа
USD/BYR 13760 11148
RUB/BYR 230 230
EUR/BYR 16850 13668


Думал фейк) прикалуются наверное для рекламы, а продажи бакса и евро нет.

придешь в банк, скажут - ошиблись ))) я лично такое подозреваю
[Удален]  
_new-rena:
придешь в банк, скажут - ошиблись ))) я лично такое подозреваю
ну и такое возможно.
 
21april:
Наверно там комиссия... Большая, очень большая! ) Рождество у других 25 числа )

Официальный курс такой: http://www.nbrb.by/

А так 30%-ый сбор. )

Курсы валют, ставка рефинансирования, новости | Национальный банк Республики Беларусь
  • www.nbrb.by
Курсы валют 23.12.14 24.12.14 Корзина валют (USD, EUR, RUB) 3 097,29 Ставка рефинансирования 20% Международные  резервные активы Республики Беларусь 01.12.14 Учетные цены на драгоценные металлы Золотой запас (на 01.07.14) 35 т Цены на мерные слитки 23.12.14 Цены на...
 
_new-rena:

дак правильно. в рельсах тока идея по развороту, а чтобы применить, нужно разобраться сначала - когда и зачем такое, а может и не в рельсах дело совсем, а в чём то подобном...)))

вот и получается, что если в лоб, то 50 на 50.... ну, у Ильи вероятность правильных входов уже по боле 0,5, но пока ещё не 1.

Он вчера писал, пост потёрли. Правильное название паттерна - "сговор пацанов" :-)

Он (паттерн) один работать не будет, как и любой другой паттерн. Просто остальные пока не формализованы, идёт количественный сбор инфы.

[Удален]  
Silent:

Он вчера писал, пост потёрли. Правильное название паттерна - "сговор пацанов" :-)

Он (паттерн) один работать не будет, как и любой другой паттерн. Просто остальные пока не формализованы, идёт количественный сбор инфы.

ага. тоже разбираюсь. по фунту косячок.... снова ушол в продажу.

Илья про хаи и лои ничо не рассказывал в том посте?

 

Продолжаем помаленьку, но кое чего и оставим)

 

 
_new-rena:
придешь в банк, скажут - ошиблись ))) я лично такое подозреваю

http://www.tb.by/private/nal/

Эпично особо то, что в разных отделениях в одном (!) и том же городе  - разный курс. 

(взгляните на Расчетно-кассовый центр №4 пр. Победителей, 65, Гомель и другие)

Мне интересно, это вообще нормальная практика в Белоруссии или нет?

Операции с наличной валютой
Операции с наличной валютой
  • www.tb.by
Выберите дату: Выберите город: Наименование Местонахождение ГОЛОВНОЙ ОФИС Расчетно-кассовый центр ул. Володарского, 4 Расчетно-кассовый центр №2 ул. Руссиянова, 8 Расчетно-кассовый центр №3 пр.Независимости, 117а Расчетно-кассовый центр №4 пр...
[Удален]  
lactone:

http://www.tb.by/private/nal/

Эпично особо то, что в разных отделениях в одном (!) и том же городе  - разный курс. 

(взгляните на Расчетно-кассовый центр №4 пр. Победителей, 65, Гомель и другие)

Мне интересно, это вообще нормальная практика в Белоруссии или нет?

да нормально. скора банков что и магазинов будет. у нас тут уже при каждом магазине почти деньги взаймы))))
1...783784785786787788789790791792793794795796797...871
Новый комментарий