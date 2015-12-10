FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 790
http://www.tb.by/
Курсы обмена валют23.12.2014
Думал фейк) прикалуются наверное для рекламы, а продажи бакса и евро нет.
придешь в банк, скажут - ошиблись ))) я лично такое подозреваю
Наверно там комиссия... Большая, очень большая! ) Рождество у других 25 числа )
Официальный курс такой: http://www.nbrb.by/
А так 30%-ый сбор. )
дак правильно. в рельсах тока идея по развороту, а чтобы применить, нужно разобраться сначала - когда и зачем такое, а может и не в рельсах дело совсем, а в чём то подобном...)))
вот и получается, что если в лоб, то 50 на 50.... ну, у Ильи вероятность правильных входов уже по боле 0,5, но пока ещё не 1.
Он вчера писал, пост потёрли. Правильное название паттерна - "сговор пацанов" :-)
Он (паттерн) один работать не будет, как и любой другой паттерн. Просто остальные пока не формализованы, идёт количественный сбор инфы.
ага. тоже разбираюсь. по фунту косячок.... снова ушол в продажу.
Илья про хаи и лои ничо не рассказывал в том посте?
Продолжаем помаленьку, но кое чего и оставим)
придешь в банк, скажут - ошиблись ))) я лично такое подозреваю
http://www.tb.by/private/nal/
Эпично особо то, что в разных отделениях в одном (!) и том же городе - разный курс.
(взгляните на Расчетно-кассовый центр №4 пр. Победителей, 65, Гомель и другие)
Мне интересно, это вообще нормальная практика в Белоруссии или нет?
