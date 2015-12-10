FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 428
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
там демо, тестинг (вы чо дебилы?)
жаль
ученики в жизь не смогут превзойти Учителя...
Шаман, а евро позже купить нельзя, обязательно посреди поля?)))))))
Видишь как его ниже 5270 не пускают?)))
жаль
ученики в жизь не смогут превзойти Учителя...
Канал там, понял? А я смотрю - там чистое поле)))))
казал уже (сейчас занят - расчётки печатаю - нельзя там накосячить)
Канал там, понял? А я смотрю - там чистое поле)))))
За канал там не забудь начислить тем кто рыл)))
казал уже (сейчас занят - расчётки печатаю - нельзя там накосячить)
дак ты можешь и через ПАММ начислить, тама само считает, без косяков. косяки себе заберешь
инвесторов то скока...
дак ты можешь и через ПАММ начислить, тама само считает, без косяков. косяки себе заберешь
инвесторов то скока...