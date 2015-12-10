FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 428

Ishim:
там демо, тестинг (вы чо дебилы?)

жаль

ученики в жизь не смогут превзойти Учителя...

 
stranger:
Шаман, а евро позже купить нельзя, обязательно посреди поля?)))))))
там тп и то же бай-лимит, а здеся канал Н1 - 50 пипок. (пока так)
stranger:
Видишь как его ниже 5270 не пускают?)))
есть такое. не выгодно же
 
_new-rena:

Канал там, понял? А я смотрю - там чистое поле)))))
 
stranger:
казал уже (сейчас занят - расчётки печатаю - нельзя там накосячить)
 
Ishim:
За канал там не забудь начислить тем кто рыл)))
 
stranger:
ну мы же с еврой ходим через твои плиты как по шоссе )))))))))
 
stranger:
За канал там не забудь начислить тем кто рыл)))
Ishim:
_new-rena:

Не надо о грустном)))))
