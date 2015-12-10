FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 566

Новый комментарий
 
Евро превысил отметку в 68 рублей http://russian.rt.com/article/63772 
​Евро превысил отметку в 68 рублей
​Евро превысил отметку в 68 рублей
  • 2014.12.10
  • russian.rt.com
Евро в ходе торгов на «Московской бирже» сегодня вечером впервые в истории превысил отметку в 68 рублей. К 18:38 мск евро достигал отметки 68,16 рубля. При этом доллар находился на уровне 54,78 рубля, что на 13 копеек ниже исторического максимума.
 
Цена на нефть Brent упала ниже $65 за баррель http://russian.rt.com/article/63770 
 
stranger:
Ну, ты понял куда евро идет?)

да обламывают её, короче! ещё пара сделок и можно закончить. (тест драйв пройден - диагональное держит) 

 
Ishim:

да обламывают её, короче! ещё пара сделок и можно закончить. (тест драйв пройден - диагональное держит) 

Ты спешишь, Вася) Завтра будешь в просаде)
 
stranger:
Ты спешишь, Вася) Завтра будешь в просаде)

это прогноз или предсказание? (стейт казать не буду - там кстате видно все просадки)

 

доп. ну ты блин колхозник (( 

 
stranger:
Ну, ты понял куда евро идет?)

понял

вниз...

 
Ilij:

в любом случае КУКЛ уже продал:


Да Кукл не знает что это такое))))
 
stranger:
Да Кукл не знает что это такое))))

я - КУКЛ:

и знаю, что это такое...

 

по рублю вангую фигуру "хер-то там" )


 
Ilij:

понял

вниз...

1...559560561562563564565566567568569570571572573...871
Новый комментарий