FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 566
Ну, ты понял куда евро идет?)
да обламывают её, короче! ещё пара сделок и можно закончить. (тест драйв пройден - диагональное держит)
Ты спешишь, Вася) Завтра будешь в просаде)
это прогноз или предсказание? (стейт казать не буду - там кстате видно все просадки)
доп. ну ты блин колхозник ((
понял
вниз...
в любом случае КУКЛ уже продал:
Да Кукл не знает что это такое))))
я - КУКЛ:
и знаю, что это такое...
по рублю вангую фигуру "хер-то там" )
понял
вниз...