Speculator_:

 Передумал закрою продажу и куплю!   

мыслю изложи - почему? (трехэтажный мат и вывод : помощник куклу...)

еврик - три дня. на будущее - воспитай в себе терпение и не поддавайся или переходи на более понятные и менее волотильные пары если не можешь зажать нервы

 
С ауди пары как замотылялись-может у кенгуру отёл.............
 
ну и зря (
 
gnawingmarket:
..........А вообще,если EVRAUD(ом) повыше бы зарядиться,то до 31 как два пальца..................
Мысли читаешь, как раз 31 и есть.
Ishim:
ну и зря (
он бухнул скорее всего
 
IRIP:

предложу, например, интересное дело

автоматизировать свою торговую стратегию.

 

Есть торговая стратегия? Набор правил? - Можно автоматизировать (теоретически) =) 

Да не определит советник уровни.
 
_new-rena:

мыслю изложи - почему? (трехэтажный мат и вывод : помощник куклу...)

еврик - три дня. на будущее - воспитай в себе терпение и не поддавайся

Сон был что еврик падает
 
_new-rena:
он бухнул скорее всего

 

Speculator_:
Сон был что еврик падает

))) а чо с депом будет - не посмотрел значит....

возьми выше ТФ, ну чо ты маешься?

 
Reshetov:
Дык найти движуху с большим ходом не проблема. Проблема в том, что может оказаться против шерсти.
нет конечно, евро/йену жду 138 ))
