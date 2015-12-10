FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 540

[Удален]  
Ishim:
та м на объём(б)ах можно пипсу ловить - 5-15 пипок. (мало интересного - люди торговали зрение испортили - очки заработали)
говорю же долгосрочникккк)
 
stranger:
Я тебе говорю то что есть, что будет не вижу, больной я)
конечно больной ((((, будущее не видится, а строится из прошлого - по русски сказать делается прогноз.   (ты в шашки играешь? а то вообще у тебя одноходовки((((((()
 
Ishim:
Если ты видишь, что начался дождь, то где здесь прогноз, Вася?))) Если сказать сегодня, что завтра будет дождь, то это прогноз, а если я говорю, что он уже начался....  

 
stranger:
Почему, просто не долгосрочник точно)

чтобы стоять в долгосрок, бабок нуно вагон...

а у нас рубь все дервенеет...

 
Ilij:

Ложное мнение.
 
stranger:

Сын мой, ты в объемах шаришь как я в ракетостроении)))

По поводу причин и следствия. Стоят отложки, они исполняются, что то закрывается, что то отрывается, если их много или они большие, то проходит объем заслуживающий внимания. Вот и все. 

ты слушаешь как она гудит! (ревёт) - кое какие выводы можно сделать - но ведь есть план полёта). Жизнь течёт всё меняется... (были продажи 5 мин. назад сечас покупки))) сейчас есть покупки??)
 
stranger:
Ложное мнение.
согласен - долгосрок это следующий ТФ - те же самые лоты, риски...
 
просто ты не в настоящем, а в 5 минутах прошлых ))))))))))))) .  дождик собирался но не начался  (прогноз не сбылся), а где тут настоящее?
[Удален]  
Ishim:
ты слушаешь как она гудит! (ревёт) - кое какие выводы можно сделать - но ведь есть план полёта). Жизнь течёт всё меняется... (были продажи 5 мин. назад сечас покупки))) сейчас есть покупки??)
)))
 
stranger:
Ложное мнение.
мож и ложное, только с голоду за полгода ожидания счастья зашатает
