FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 540
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
та м на объём(б)ах можно пипсу ловить - 5-15 пипок. (мало интересного - люди торговали зрение испортили - очки заработали)
Я тебе говорю то что есть, что будет не вижу, больной я)
конечно больной ((((, будущее не видится, а строится из прошлого - по русски сказать делается прогноз. (ты в шашки играешь? а то вообще у тебя одноходовки((((((()
На пред. стр. дописал.
Если ты видишь, что начался дождь, то где здесь прогноз, Вася?))) Если сказать сегодня, что завтра будет дождь, то это прогноз, а если я говорю, что он уже начался....
Почему, просто не долгосрочник точно)
чтобы стоять в долгосрок, бабок нуно вагон...
а у нас рубь все дервенеет...
чтобы стоять в долгосрок, бабок нуно вагон...
а у нас рубь все дервенеет...
Сын мой, ты в объемах шаришь как я в ракетостроении)))
По поводу причин и следствия. Стоят отложки, они исполняются, что то закрывается, что то отрывается, если их много или они большие, то проходит объем заслуживающий внимания. Вот и все.
Ложное мнение.
На пред. стр. дописал.
Если ты видишь, что начался дождь, то где здесь прогноз, Вася?))) Если сказать сегодня, что завтра будет дождь, то это прогноз, а если я говорю, что он уже начался....
ты слушаешь как она гудит! (ревёт) - кое какие выводы можно сделать - но ведь есть план полёта). Жизнь течёт всё меняется... (были продажи 5 мин. назад сечас покупки))) сейчас есть покупки??)
Ложное мнение.