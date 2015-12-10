FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 148
охренеть
Но я немного отыграл...
Speculator_:
Тренд уверено идёт в верх.
Задумка хорошая была...
Задумка хорошая была...
Задумка хорошая была...
закрыл баи ++, а чо то она нервная продал (до закрытия будет хороший +) если чо на 1.26 ещё долью.
последний месяц
Спекуль, хорош заниматься ерундой...
смотри - стартдепо 1000
все тот же счет, демо, для тЭстов
все время кроме первого дня не торговал на нем, за ненадобностью.
вот опять - включил мурзилку
за все время
это демо?
угу, свежие прогнозы! в моей ветке http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-14 уже готовы!
Шаман, да нах кому твои проносы, продаем надолго чиф и покупаем евро, пока что, на 9680 повесил, на следующей неделе от 9620-40 добавлю.
Заходить не буду, извиняйте, отвлекает.
Да, кто будет торговать чиф в селл, то часть позиции тп на 9410, оттуда по любому должен быть отскок вверх.
Шаман, ниже 25 продай, да побольше, инвестиция для внуков будет, потому как ты там уже цену вряд ли дождешься, так что в этом месяце соли там)))
Вернее неправильно выразился, на выходных можно потрындеть), а в будни найн.
Айдлер, как думаешь, лиловый до 31 дотянет? Думаю там половину фиксануть.